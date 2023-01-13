https://sputnik-georgia.ru/20230113/novaya-model-finansirovaniya-klinik-opravdala-sebya---glava-minzdrava-gruzii--273917250.html

Новая модель финансирования клиник оправдала себя - глава Минздрава Грузии

Новая модель финансирования клиник оправдала себя - глава Минздрава Грузии

С помощью новой модели высчитаны базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T19:24+0400

2023-01-13T19:24+0400

2023-01-13T19:35+0400

зураб азарашвили

минздрав

общество

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/16/270667119_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_577b28b6db00da694fbea7de2b731aef.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. В процессе внедрения новой системы DRG не было выявлено серьезных погрешностей и модель, направленная на качественное и доступное медобслуживание, оправдала себя, заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили.Минздрав Грузии с 1 ноября ввел новую систему финансирования клиник, с помощью которой будут высчитаны базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки.Речь идет о так называемой системе DRG (Diagnostic Related Group), распространенной во многих странах мира. В Минздраве заявляют, что с помощью новой системы в стране будет искоренена практика VIP-медсервисов за дополнительную сумму.По словам Азарашвили, во время внедрения данной системы для Минздрава в приоритете было снизить расходы пациентов. Азарашвили пояснил, что в рамках всеобщего здравоохранения Минздрав Грузии платил клиникам дополнительно, условно, 500 миллионов за так называемые VIP-сервисы, а пациенты платили из собственного кармана 200 миллионов. "Мы это учли и по принципу DRG применили так, чтобы из общих 700 миллионов получилось рассчитать базовый тариф. Исходя из этого, мы сказали клиникам и сектору, что полностью их финансируем, включая то, что были вынуждены платить пациенты из своего кармана, и попросили не заставлять пациентов платить за дополнительные сервисы", - подчеркнул Азарашвили. Что такое DRG?Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав намерен строго контролировать процесс внедрения новой системы, и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов. Были случаи, когда для дополнительной прибыли пациенту оказывали намного больше медсервисов, чем реально необходимо. Служба инспекции труда будет следить за зарплатами медсестер и врачей>>>Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения. В Минздраве уверены, что в будущем страна получит положительный результат в плане экономии ресурсов, повышения доступа пациентов и качества сервиса. Ранее министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что ежегодно государство тратит на программу всеобщего здравоохранения около 900 миллионов лари (326,7 тысячи долларов). По его словам, это достаточно большое финансирование, которые должны ощутить все граждане. На первом этапе новая модель финансирования не распространится на следующие медсервисы: плановая и неотложная амбулатория, интенсивный уход и лечение неонатального возраста, лечение врожденного порока сердца, роды и кесарево сечение, химиотерапия и гормонотерапия, лучевая терапия и связанные с ней обследования и медикаменты, комбустиология (ожоговая медицина – ред.), тромбэктомия и тромболизис в случае инсульта. При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе относиться пациент – с учетом диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

зураб азарашвили, минздрав, общество, грузия