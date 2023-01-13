https://sputnik-georgia.ru/20230113/novogodnyaya-derevnya-na-ploschadi-orbeliani-v-tbilisi-zakryvaetsya--273912228.html

Новогодняя деревня на площади Орбелиани в Тбилиси закрывается

Новогодняя деревня на площади Орбелиани в Тбилиси закрывается

C 23 декабря на площади Орбелиани была открыта Новогодняя деревня 13.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Новогодняя деревня на площади Орбелиани в центре Тбилиси закроется в пятницу вечером.До закрытия, в течение дня, у гостей есть возможность посетить ярмарку сладостей и посмотреть на дом Санта-Клауса. Также планируются воркшопы, марш драммеров и флешмоб.Старый Новый год 2023: какие гадания и обряды проводят в праздник?>>>На сцене "Караван" проведут концерт грузинские исполнители Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе и Като Кварацхелия. Начало в 21:30Концерт планируется и на улице Атонели, в 20:00, где выступит SVANSIKH.Новогодняя деревня открылась 23 декабря на площади Орбелиани, улице Атонели и в саду 9 Апреля. В течение трех недель у гостей была возможность посещать концерты артистов разных жанров, а также ансамблей. Из трех сцен – одна была выделена для детских студий.На территории Новогодней деревни были установлены различные декорации и инсталляции, рождественская ярмарка, фуд-зона и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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