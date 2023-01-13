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Посол России заявил об отсутствии прогресса в выполнении зерновой сделки

Посол России заявил об отсутствии прогресса в выполнении зерновой сделки

Российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, отметил дипломат 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T15:01+0400

2023-01-13T15:01+0400

2023-01-13T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Власти России не видят прогресса в вопросе нормализации ее сельскохозяйственного экспорта, как это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании с ООН, заявил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Yeni Şafak.По словам дипломата, из украинских портов вывезено 17 миллионов тонн зерна, но перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов все еще остаются.Он пояснил, что российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и отсутствием доступа к портам. Кроме того, есть задержки даже в бесплатной передаче российских удобрений бедным странам."Небольшая часть груза была отправлена из Нидерландов в Малави. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать нашу продукцию в портах. Перемещение аммиачного сырья для производства удобрений из порта "Южный" не началось. Возобновление поставок аммиака блокируется только и исключительно Киевом", — перечислил Ерхов.Всего, уточнил он, речь идет о двух с половиной миллионах тонн сырья в год, чего достаточно для производства семи миллионов тонн удобрений, чтобы прокормить 200 миллионов человек."Все это показывает, кто спекулирует на нуждах африканских, азиатских и латиноамериканских стран с алчными целями", — заключил посол.Эрдоган: Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине>>Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет документов, которые определяют алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривают снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. При этом в Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.В ООН заверяли, что все ограничения будут сняты. В конце ноября сделку продлили еще на 120 дней, поскольку, как уточнили в российском МИД, возражений по этому поводу от сторон не поступило.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, анкара, нидерланды, латвия, оон, обострение ситуации вокруг украины 2022