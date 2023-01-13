https://sputnik-georgia.ru/20230113/shest-kilogramm-zolota-na-polmiliona-lari-nezakonno-vvezli-v-gruziyu-273895711.html

Шесть килограммов золота на полмиллиона лари незаконно ввезли в Грузию

Шесть килограммов золота на полмиллиона лари незаконно ввезли в Грузию

Обвиняемым гражданам Азербайджана грозит до семи лет заключения 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T11:35+0400

2023-01-13T11:35+0400

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грузия

происшествия

азербайджан

тпп "сарпи"

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Незадекларированные золотые изделия в особо крупном размере ввезли в Грузию через таможенно-пропускной пункт "Сарпи" (турецко-грузинская граница), говорится в сообщении следственной службы министерства финансов. Так, в начале января сотрудники следственной службы выявили три факта незаконного ввоза драгоценностей через ТПП "Сарпи" общим весом до шести килограммов. Общая таможенная стоимость драгоценностей превышает 500 тысяч лари (около 210 тысяч долларов). В Грузии пресекли попытки ввоза контрабандного золота из Армении>>>По данным следствия, ввоз незадекларированных драгоценностей в страну осуществили граждане Азербайджана, которые перевозили различные товары из Турции в направлении Азербайджана на грузовом автомобиле. Следствие ведется по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии" и наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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