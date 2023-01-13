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https://sputnik-georgia.ru/20230113/shest-kilogramm-zolota-na-polmiliona-lari-nezakonno-vvezli-v-gruziyu-273895711.html
Шесть килограммов золота на полмиллиона лари незаконно ввезли в Грузию
Шесть килограммов золота на полмиллиона лари незаконно ввезли в Грузию
Обвиняемым гражданам Азербайджана грозит до семи лет заключения 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T11:35+0400
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грузия
происшествия
азербайджан
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Незадекларированные золотые изделия в особо крупном размере ввезли в Грузию через таможенно-пропускной пункт "Сарпи" (турецко-грузинская граница), говорится в сообщении следственной службы министерства финансов. Так, в начале января сотрудники следственной службы выявили три факта незаконного ввоза драгоценностей через ТПП "Сарпи" общим весом до шести килограммов. Общая таможенная стоимость драгоценностей превышает 500 тысяч лари (около 210 тысяч долларов). В Грузии пресекли попытки ввоза контрабандного золота из Армении&gt;&gt;&gt;По данным следствия, ввоз незадекларированных драгоценностей в страну осуществили граждане Азербайджана, которые перевозили различные товары из Турции в направлении Азербайджана на грузовом автомобиле. Следствие ведется по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии" и наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, азербайджан, тпп "сарпи"
грузия, происшествия, азербайджан, тпп "сарпи"

Шесть килограммов золота на полмиллиона лари незаконно ввезли в Грузию

11:35 13.01.2023 (обновлено: 11:45 13.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerКПП Сарпи на грузино-турецкой границе
КПП Сарпи на грузино-турецкой границе - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Обвиняемым гражданам Азербайджана грозит до семи лет заключения
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Незадекларированные золотые изделия в особо крупном размере ввезли в Грузию через таможенно-пропускной пункт "Сарпи" (турецко-грузинская граница), говорится в сообщении следственной службы министерства финансов.
© Investigative Service of the Ministry of FinanceНезадекларированное золото, ввезенное через "Сарпи"
Незадекларированное золото, ввезенное через Сарпи - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2023
Незадекларированное золото, ввезенное через "Сарпи"
© Investigative Service of the Ministry of Finance
Так, в начале января сотрудники следственной службы выявили три факта незаконного ввоза драгоценностей через ТПП "Сарпи" общим весом до шести килограммов. Общая таможенная стоимость драгоценностей превышает 500 тысяч лари (около 210 тысяч долларов).
В Грузии пресекли попытки ввоза контрабандного золота из Армении>>>
По данным следствия, ввоз незадекларированных драгоценностей в страну осуществили граждане Азербайджана, которые перевозили различные товары из Турции в направлении Азербайджана на грузовом автомобиле.
Следствие ведется по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии" и наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
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