https://sputnik-georgia.ru/20230113/the-newyork-times-rekomenduet-posetit-gruziyu-v-2023-godu-273918925.html
The New York Times рекомендует посетить Грузию в 2023 году
The New York Times рекомендует посетить Грузию в 2023 году
Посещение Кахети дает возможность открыть для себя новые вина в окружении крошечных городков на вершинах холмов и в зеленых долинах 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T21:32+0400
2023-01-13T21:32+0400
2023-01-13T21:56+0400
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грузинское вино
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Американское здание The New York Times опубликовало статью под названием "52 места, которые нужно посетить в 2023 году", в которую внесло и регион Кахети. В публикации отмечено, что Грузия - это край вина и для визитеров здесь есть много интересного и нового. В статье подчеркнуто, что экспорт грузинского вина в США превысил один миллион бутылок. Ежегодно данная цифра увеличивается почти на 29%. В статье также говорится, что местные повара начали предлагать кулинарные курсы, на которых гурманы могут научиться готовить хинкали и другие национальные блюда. Помимо Грузии в статье также рассказывается о Великобритания, Япония, Шотландия, Новая Зеландия, США, Австралия, Албания, Китай, Норвегия, Бразилия, Индия, Африка, Индонезия, Испания, Франция, Турция, Швейцария, Греция, Литва, Испания, Италия, Канада, Босния и Герцеговина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, кахети, сша, the new york times, вино и виноделие грузии, грузинское вино
грузия, туризм, новости, кахети, сша, the new york times, вино и виноделие грузии, грузинское вино
The New York Times рекомендует посетить Грузию в 2023 году
21:32 13.01.2023 (обновлено: 21:56 13.01.2023)
Посещение Кахети дает возможность открыть для себя новые вина в окружении крошечных городков на вершинах холмов и в зеленых долинах
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Американское здание The New York Times опубликовало статью под названием "52 места, которые нужно посетить в 2023 году", в которую внесло и регион Кахети.
В публикации отмечено, что Грузия - это край вина и для визитеров здесь есть много интересного и нового. В статье подчеркнуто, что экспорт грузинского вина в США превысил один миллион бутылок. Ежегодно данная цифра увеличивается почти на 29%.
"Для любителей вина поездка с дегустацией в такие поместья, как Вазисубани и Карденахи в Кахети, дает возможность открыть для себя новые вина в окружении крошечных городков на вершинах холмов и в зеленых долинах… Многие вина производятся в традиционных глиняных сосудах "квеври", которые закапывают в землю", - говорится в статье
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В статье также говорится, что местные повара начали предлагать кулинарные курсы, на которых гурманы могут научиться готовить хинкали и другие национальные блюда.
Помимо Грузии в статье также рассказывается о Великобритания, Япония, Шотландия, Новая Зеландия, США, Австралия, Албания, Китай, Норвегия, Бразилия, Индия, Африка, Индонезия, Испания, Франция, Турция, Швейцария, Греция, Литва, Испания, Италия, Канада, Босния и Герцеговина.