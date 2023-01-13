https://sputnik-georgia.ru/20230113/the-newyork-times-rekomenduet-posetit-gruziyu-v-2023-godu-273918925.html

The New York Times рекомендует посетить Грузию в 2023 году

The New York Times рекомендует посетить Грузию в 2023 году

Посещение Кахети дает возможность открыть для себя новые вина в окружении крошечных городков на вершинах холмов и в зеленых долинах 13.01.2023, Sputnik Грузия

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грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Американское здание The New York Times опубликовало статью под названием "52 места, которые нужно посетить в 2023 году", в которую внесло и регион Кахети. В публикации отмечено, что Грузия - это край вина и для визитеров здесь есть много интересного и нового. В статье подчеркнуто, что экспорт грузинского вина в США превысил один миллион бутылок. Ежегодно данная цифра увеличивается почти на 29%. В статье также говорится, что местные повара начали предлагать кулинарные курсы, на которых гурманы могут научиться готовить хинкали и другие национальные блюда. Помимо Грузии в статье также рассказывается о Великобритания, Япония, Шотландия, Новая Зеландия, США, Австралия, Албания, Китай, Норвегия, Бразилия, Индия, Африка, Индонезия, Испания, Франция, Турция, Швейцария, Греция, Литва, Испания, Италия, Канада, Босния и Герцеговина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, кахети, сша, the new york times, вино и виноделие грузии, грузинское вино