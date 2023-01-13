https://sputnik-georgia.ru/20230113/v-gruzii-obnovyat-pravila-upravleniya-koronavirusom--273909978.html
В Грузии обновят правила управления коронавирусом
В Грузии обновят правила управления коронавирусом
Учитывая появление новых штаммов коронавируса, необходим новый протокол лечения заболевания 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T17:21+0400
2023-01-13T17:21+0400
2023-01-13T17:21+0400
кракен
грузия
тенгиз церцвадзе
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что клиническая группа работает над обновлением правил управления коронавирусом, сообщает "Палитраньюс".В обновленном протоколе будут отражены новые подходы к процессу вакцинации в условиях новых штаммов коронавируса. Среди рекомендаций, проведение ковид-тестов в первый день проявления симптомов. Это необходимо для назначения соответствующего лечения, в том числе противовирусных препаратов. В чем главное коварство "кракена"? Пояснение главного инфекциониста Грузии >>>В Грузии обеспокоены ухудшением эпидситуации в мире и появлением нового подварианта штамма "омикрон" - "кракена", который считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. Данный подтип коронавируса, как ранее сообщал Церцвадзе, пока не выявлен в Грузии, в основном в стране распространен один из подтипов "омикрона" - BA.5. Однако велика вероятность, что "кракен" появится и в Грузии. По словам медиков, "кракен" менее чувствителен не только к стандартной вакцине, но и к вакцине нового поколения, к так называемой бивалентной, улучшенной вакцине. Именно на фоне эпидимеологических изменений в мире клиническая группа Грузии, состоящая из медиков и эпидемиологов, начала работу над новым протоколом управления коронавирусов, который будет опубликован в ближайшее время. По последним данным, в Грузии в течение последней недели наблюдается небольшой рост новых случаев заболевания, но количество инфицированных коронавирусом в стране не превышает 200-300 в день. Ежедневно в Грузии, в среднем, проводят шесть-семь тысяч тестов на коронавирус. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
кракен, грузия, тенгиз церцвадзе
кракен, грузия, тенгиз церцвадзе
В Грузии обновят правила управления коронавирусом
Учитывая появление новых штаммов коронавируса, необходим новый протокол лечения заболевания
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что клиническая группа работает над обновлением правил управления коронавирусом, сообщает "Палитраньюс".
В обновленном протоколе будут отражены новые подходы к процессу вакцинации в условиях новых штаммов коронавируса. Среди рекомендаций, проведение ковид-тестов в первый день проявления симптомов. Это необходимо для назначения соответствующего лечения, в том числе противовирусных препаратов.
В Грузии обеспокоены ухудшением эпидситуации в мире и появлением нового подварианта штамма "омикрон" - "кракена", который считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса.
Данный подтип коронавируса, как ранее сообщал Церцвадзе, пока не выявлен в Грузии, в основном в стране распространен один из подтипов "омикрона" - BA.5. Однако велика вероятность, что "кракен" появится и в Грузии.
По словам медиков, "кракен" менее чувствителен не только к стандартной вакцине, но и к вакцине нового поколения, к так называемой бивалентной, улучшенной вакцине. Именно на фоне эпидимеологических изменений в мире клиническая группа Грузии, состоящая из медиков и эпидемиологов, начала работу над новым протоколом управления коронавирусов, который будет опубликован в ближайшее время. По последним данным, в Грузии в течение последней недели наблюдается небольшой рост новых случаев заболевания, но количество инфицированных коронавирусом в стране не превышает 200-300 в день. Ежедневно в Грузии, в среднем, проводят шесть-семь тысяч тестов на коронавирус.