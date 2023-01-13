https://sputnik-georgia.ru/20230113/voz-rekomendovala-desyatidnevnuyu-izolyatsiyu-dlya-lyudey-s-kovid-simptomami--273906804.html

ВОЗ рекомендовала десятидневную изоляцию для людей с ковид-симптомами

ВОЗ рекомендовала десятидневную изоляцию для людей с ковид-симптомами

В организации назвали желательные сроки изоляции для пациентов с симптомами коронавируса 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T18:21+0400

2023-01-13T18:21+0400

2023-01-13T18:21+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Ведущий Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19, сообщила ведущий специалист программы ВОЗ по реагированию на COVID-19 Джанет Диаз на брифинге ООН в Женеве.Она отметила, что для инфицированных лиц, у которых отсутствуют симптомы, рекомендована пятидневная изоляция, передает РИА Новости.По данным ВОЗ на 8 января 2023 года, во всем мире зарегистрировано более 659 миллионов подтвержденных случаев коронавируса и более 6,6 миллиона смертей.На прошлой неделе эксперт организации Мария ван Керкхове заявила, что обнаруженный в конце 2022 года подвариант омикрон-штамма XBB.1.5 "кракен" — самый трансмиссивный из уже известных. На фоне его распространения ВОЗ ожидает роста числа заражений COVID-19 по всему миру.По словам ученых, в настоящее время нет данных о том, что новый штамм имеет особую тяжесть заболевания, однако его признали более заразным.Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявили первый случай заражения "кракеном". При этом наиболее распространенным в стране остается вариант "омикрона" ВА.5, уточнили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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