https://sputnik-georgia.ru/20230114/predel-tsen-na-medikamenty-v-gruzii-ustanovyat-15-yanvarya-273922858.html
Предел цен на медикаменты в Грузии установят 15 января
Предел цен на медикаменты в Грузии установят 15 января
Согласно новому закону, запрещена продажа медикаментов по цене выше, чем установлена Минздравом Грузии 14.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-14T11:31+0400
2023-01-14T11:31+0400
2023-01-14T12:07+0400
новости
зураб азарашвили
минздрав
общество
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24348/32/243483242_0:109:2074:1276_1920x0_80_0_0_75e61ac95f1952880a79f410cc86aabc.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Определение референтных цен на медикаменты вступает в силу с 15 января, сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.Под понятием референтная цена подразумевается граница максимальной цены в национальной валюте (лари) вместе с наценкой. Цены устанавливает Минздрав Грузии отдельно для розничной и оптовой торговли.Ужесточен контроль за ценами на медикаменты в Грузии>>>Уже с 15 февраля закон вступит в силу в полной мере, и все компании, импортеры, дистрибьюторы будут обязаны установить максимальный верхний предел, в соответствии с этими ценами.По словам министра здравоохранения, фармацевтический сектор должен пересмотреть цены до 31 января. При аргументированном обосновании стоимости того или иного медикамента со стороны фармацевтов, вопрос будет рассмотрен специальным советом, созданном при министерстве.Установление референтных цен – одна из составляющих реформы, цель которой – обеспечить граждан наиболее доступной и качественной медицинской помощью и лекарствами, отметил Азарашвили.Министр также рассказал о механизмах контроля за лекарствами, которые подразумевают различные виды санкции для нарушителей.Ведомство также работает над созданием системы отслеживания лекарств, с помощью которой для всех появится возможность, используя штрих-код получить информацию о лекарстве. Это, по словам министра, станет еще одним важным рычагом контроля над оборотом фальсифицированных и просроченных лекарств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24348/32/243483242_115:0:1959:1383_1920x0_80_0_0_7eeab07a4670030473ce74af0c6724bd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, зураб азарашвили, минздрав, общество, грузия
новости, зураб азарашвили, минздрав, общество, грузия
Предел цен на медикаменты в Грузии установят 15 января
11:31 14.01.2023 (обновлено: 12:07 14.01.2023)
Согласно новому закону, запрещена продажа медикаментов по цене выше, чем установлена Минздравом Грузии
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Определение референтных цен на медикаменты вступает в силу с 15 января, сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
Под понятием референтная цена подразумевается граница максимальной цены в национальной валюте (лари) вместе с наценкой. Цены устанавливает Минздрав Грузии отдельно для розничной и оптовой торговли.
Уже с 15 февраля закон вступит в силу в полной мере, и все компании, импортеры, дистрибьюторы будут обязаны установить максимальный верхний предел, в соответствии с этими ценами.
По словам министра здравоохранения, фармацевтический сектор должен пересмотреть цены до 31 января. При аргументированном обосновании стоимости того или иного медикамента со стороны фармацевтов, вопрос будет рассмотрен специальным советом, созданном при министерстве.
Установление референтных цен – одна из составляющих реформы, цель которой – обеспечить граждан наиболее доступной и качественной медицинской помощью и лекарствами, отметил Азарашвили.
Министр также рассказал о механизмах контроля за лекарствами, которые подразумевают различные виды санкции для нарушителей.
"Это очень важный механизм не только для референтных цен, но и для целей, которые связаны с выписыванием электронных рецептов, оборотом медикаментов в стране, для того, чтобы не был создан искусственный дефицит и т. д.", – сказал министр.
Ведомство также работает над созданием системы отслеживания лекарств, с помощью которой для всех появится возможность, используя штрих-код получить информацию о лекарстве. Это, по словам министра, станет еще одним важным рычагом контроля над оборотом фальсифицированных и просроченных лекарств.