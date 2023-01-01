https://sputnik-georgia.ru/20230101/uzhestochen-kontrol-za-tsenami-na-medikamenty-v-gruzii-273585102.html

Ужесточен контроль за ценами на медикаменты в Грузии

Ужесточен контроль за ценами на медикаменты в Грузии

Согласно новому закону, запрещена реализация медикаментов выше установленной цены 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Новые правила, которые предполагают установление верхней планки цен на медикаменты и введение новых санкций для нарушителей правил продаж, вступили в силу в Грузии 1 января 2023 года.Согласно новой редакции закона "О медикаментах и фармацевтической деятельности", появились термины "референтная оптовая цена" и "референтная розничная цена".Под понятием референтная цена подразумевается граница максимальной цены в лари вместе с наценкой. Цены устанавливает Минздрав Грузии отдельно для розничной и оптовой торговли.Глава Минздрава Грузии: регулирование цен на лекарства не направлено на чистку рынка >>Будет создан Каталог референтных цен, который обнародуют на сайте Минздрава Грузии.Также закон вводит запрет на реализацию медикаментов выше установленной цены, однако дает возможность поставщикам в случае изменения первичной маркировки или упаковки медикамента в течение 12 месяцев завозить и продавать медикаменты в обоих видах упаковок.Власти придумали, как сократить цены на лекарства в Грузии >>На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов, это около 1,1 тысячи наименований. До конца следующего года данное правило коснется всех остальных медикаментов.Нарушение установленной розничной границы цен повлечет за собой предупреждение для аптек, а после штраф в размере 5 тысяч лари.При этом, нарушение установленной оптовой границы цен повлечет за собой штраф в размере 22,5 тысячи лари, а при повторном нарушении – 45 тысяч лари.Вводится штраф и за нарушение доступности информации и документации об обороте фармацевтической продукции. При первом случае нарушителя будут предупреждать, а при повторном нарушении штрафовать на 5 тысяч лари.Глава Минздрава Грузии обещает искоренить практику 100% прибыли от лекарств >>Также штрафовать будут и за производство фармацевтической продукции без грузинского национального сертификата GMP (хорошей производственной практики). Штраф составит 50 тысяч лари при первом нарушении, а при повторном нарушении увеличится вдвое.Нарушением будет считаться и оптовая дистрибуция фармацевтической продукции без грузинского национального сертификата GDP (хорошей дистрибуционной практики). В этом случае штраф составит 30 тысяч лари и увеличится вдвое при повторном нарушении.Также в два раза вырастет штраф за начало и завершение продажи медикаментов без уведомления Агентства регулирования лекарств и составит 4 тысячи лари в первом случае и 8 тысяч – при повторном нарушении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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