https://sputnik-georgia.ru/20230114/region-samegrelo-vosstanavlivaetsya-posle-uragana-273926402.html

Регион Самегрело восстанавливается после урагана

Регион Самегрело восстанавливается после урагана

В большинстве сел, пострадавших из-за последствий сильного ветра, восстановлена подача воды и электроэнергии 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T14:21+0400

2023-01-14T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. В регионе Самегрело - Земо Сванети начали подсчет ущерба, нанесенного сильным ветром, заявил губернатор региона Георгий Гугучия журналистам. В течение трех дней в регионе бушевал ураган. В каждом из районов Самегрело - Земо Сванети действовали горячие линии, при помощи которых власти имели возможность оперативно реагировать на происшествия. Из-за последствий сильного ветра, по предварительным данным, в регионе погиб один человек и пострадали трое. Ветер повредил более 350 зданий в Кутаиси>>>По словам Гугучия, часть повреждений уже устранена, в частности, 60 из 110 сел и городов уже обеспечены подачей электроэнергии и воды. Подача в остальные 50 населенных пунктов будет восстановлена до конца дня. Что касается другого ущерба, то, по данным губернатора, повреждено 1,1 тысячи домов, 37 школ, 38 многоквартирных домов и шесть детских садов. Как власти планируют возмещать ущерб на данный момент не уточняется. Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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