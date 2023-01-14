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Услуги МВД Грузии стали доступны на языке жестов
Услуги МВД Грузии стали доступны на языке жестов
Жители Грузии с проблемами слуха смогут получать услуги как на месте, так и дистанционно 14.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-14T13:51+0400
2023-01-14T13:51+0400
2023-01-14T17:11+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии сделало доступным порядка 50 услуг Единого центра обслуживания патрульной полиции для глухих и слабослышащих граждан, говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, сотрудники центра обучились языку жестов и специфике обслуживания лиц с ОВЗ. Каладзе: лица с ОВЗ имеют право на свободное передвижение>>>Кроме того, внедрена модель обслуживания видеозвонков для слабослышащих. Благодаря этому до 50 услуг департамента патрульной полиции дистанционно доступны для граждан с проблемами слуха. Ранее здание Департамента патрульной полиции уже приспособили для лиц, передвигающихся на колясках и слабовидящих. Здание оборудовано специальными лифтами и тактильными дорожками. Равноправие лиц с ОВЗ с другими гражданами Грузии гарантировано Конституцией Грузии. Кроме того, Грузия присоединилась к Конвенции по защите прав лиц с ОВЗ и взяла на себя обязательство обеспечить максимальную интеграцию в общество лиц с ОВЗ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, лица с овз, мвд грузии
грузия, новости, лица с овз, мвд грузии
Услуги МВД Грузии стали доступны на языке жестов
13:51 14.01.2023 (обновлено: 17:11 14.01.2023)
Жители Грузии с проблемами слуха смогут получать услуги как на месте, так и дистанционно
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии сделало доступным порядка 50 услуг Единого центра обслуживания патрульной полиции для глухих и слабослышащих граждан, говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, сотрудники центра обучились языку жестов и специфике обслуживания лиц с ОВЗ.
Кроме того, внедрена модель обслуживания видеозвонков для слабослышащих. Благодаря этому до 50 услуг департамента патрульной полиции дистанционно доступны для граждан с проблемами слуха.
Ранее здание Департамента патрульной полиции уже приспособили для лиц, передвигающихся на колясках и слабовидящих. Здание оборудовано специальными лифтами и тактильными дорожками.
Равноправие лиц с ОВЗ с другими гражданами Грузии гарантировано Конституцией Грузии. Кроме того, Грузия присоединилась к Конвенции по защите прав лиц с ОВЗ и взяла на себя обязательство обеспечить максимальную интеграцию в общество лиц с ОВЗ.