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Трагедия в Тбилиси – МВД ищет виновных

Трагедия в Тбилиси – МВД ищет виновных

Жители дома обвиняют в случившемся местные власти, хотя, по словам депутата, к ним никто не обращался по вопросу аварийности лифта 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T18:07+0400

2023-01-14T18:07+0400

2023-01-14T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Министерство уголовных дел Грузии возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в шахте лифта дома в Тбилиси, сообщает телеканал "Формула". Трагедия произошла в спальном районе Тбилиси Вазисубани. Мужчина упал в шахту лифта, жена спустилась вниз ему на помощь, в этот момент лифт заработал, в результате чего и произошла трагедия. По данным СМИ, погибшим было до 35 лет.Семейная пара погибла в шахте лифта в Тбилиси>>>Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности и проведении строительных, горных или других работ, повлекшее смерть двух или более человек". Местные жители обвиняют в случившемся власти города. По их словам, срок эксплуатации лифта давно истек, и лифт был аварийным. Между тем власти района утверждают, что товарищество корпуса не обращалось к ним с запросом отремонтировать лифт. Депутат совещательного органа Тбилиси также отметил, что за лифты и их исправность ответственность несут товарищества, а местные власти лишь помогают в их ремонте. Между тем, председатель товарищества дома, где произошла трагедия, никак не комментировал случившееся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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