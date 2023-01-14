https://sputnik-georgia.ru/20230114/umerla-aktrisa-inna-churikova-273929550.html

Умерла актриса Инна Чурикова

Умерла актриса Инна Чурикова

Прощание с Инной Чуриковой состоитя в "Ленкоме", где она служила с 1975 года 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T16:13+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.Прощание с артисткой состоится в театре "Ленком" во вторник, 17 января.Инна Чурикова сыграла множество ролей в популярнейших фильмах: "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и многих других. В 2019 году известный российский кинорежиссер грузинского происхождение Резо Гигинеишвили презентовали новый короткометражный фильм "Без комментариев" с Инной Чуриковой в главной роли. За первый день с момента публикации в сети фильм "Без комментариев" набрал более миллиона просмотров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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