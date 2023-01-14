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В Грузии отмечают День государственного флага
В Грузии отмечают День государственного флага
С 2012 года в Грузии отмечают День государственного флага 14.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-14T11:02+0400
2023-01-14T11:02+0400
2023-01-14T12:04+0400
государственный флаг
день государственного флага
грузия
ираклий гарибашвили
новости
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей страны с Днем государственного флага, опубликовав поздравительное сообщение в соцсети.В Грузии 14 января отмечают день одного из главных атрибутов страны – государственного флага. Этот праздник отмечают в Грузии с 2012 года.Гарибашвили отметил, что флаг Грузии – это выражение самобытности, национального духа и уникальной культуры грузинского народа."Наш флаг объединяет историю нашей страны и народа, ценности, которые мы защищали веками и будем защищать всегда. Наш народ вложил много усилий для того, чтобы достичь того, что мы имеем сегодня, и у нас есть достижения, которые заставляют нас двигаться вперед и строить лучшее будущее", – пишет премьер-министр.В завершении сообщения Гарибашвили поздравил с праздником грузинских военных, "наших героических воинов и тех, от чьей службы всегда зависели честь и светлое будущее нашей страны".Праздники в Грузии на 2023: календарь праздничных и выходных дней по месяцам>>>Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами, был утвержден 14 января 2004 года после "революции роз". В тот же день его подняли над зданием парламента Грузии, спустив старый символ – флаг первой Республики Грузия кизилового цвета с черной и белой полоской в левом углу. Позже эту дату объявили Днем государственного флага.Государственный совет геральдики ежегодно призывает граждан 14 января вывешивать грузинский флаг на балконах и окнах своих домов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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государственный флаг, день государственного флага, грузия, ираклий гарибашвили, новости
В Грузии отмечают День государственного флага
11:02 14.01.2023 (обновлено: 12:04 14.01.2023)
С 2012 года в Грузии отмечают День государственного флага
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей страны с Днем государственного флага, опубликовав поздравительное сообщение в соцсети.
В Грузии 14 января отмечают день одного из главных атрибутов страны – государственного флага. Этот праздник отмечают в Грузии с 2012 года.
"Сегодня день государственного флага Грузии, одного из важнейших знаков грузинской государственности и нашего национального символа. Поздравляю всех с сегодняшним днем", – говорится в поздравлении премьера.
Гарибашвили отметил, что флаг Грузии – это выражение самобытности, национального духа и уникальной культуры грузинского народа.
"Наш флаг объединяет историю нашей страны и народа, ценности, которые мы защищали веками и будем защищать всегда. Наш народ вложил много усилий для того, чтобы достичь того, что мы имеем сегодня, и у нас есть достижения, которые заставляют нас двигаться вперед и строить лучшее будущее", – пишет премьер-министр.
В завершении сообщения Гарибашвили поздравил с праздником грузинских военных, "наших героических воинов и тех, от чьей службы всегда зависели честь и светлое будущее нашей страны".
Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами, был утвержден 14 января 2004 года после "революции роз". В тот же день его подняли над зданием парламента Грузии, спустив старый символ – флаг первой Республики Грузия кизилового цвета с черной и белой полоской в левом углу. Позже эту дату объявили Днем государственного флага.
Государственный совет геральдики ежегодно призывает граждан 14 января вывешивать грузинский флаг на балконах и окнах своих домов.