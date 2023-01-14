https://sputnik-georgia.ru/20230114/v-gruzii-otvetili-na-rezolyutsiyu-polskogo-seyma-po-saakashvili-273931179.html

В Грузии ответили на резолюцию польского сейма по Саакашвили

В Грузии ответили на резолюцию польского сейма по Саакашвили

Депутат призвал не делать поспешных оценок по поводу ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T19:20+0400

2023-01-14T19:20+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Не следует делать поспешных оценок по поводу осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Сейм Польши принял резолюцию по поводу Саакашвили, где выразил обеспокоенность ухудшением состояния его здоровья, и тем, что власти Грузии игнорируют медицинские рекомендации о необходимости его лечения за границей. Сейм призвал власти Грузии следовать универсальным принципам гуманизма, согласно которым жизнь и здоровье человека являются высшей ценностью.Он также отметил, что все права Саакашвили как заключенного соблюдаются, а состояние его здоровья ухудшилось, потому что тот не соблюдает рекомендаций врачей. Страсти по СаакашвилиС момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Сажать нельзя помиловать – политолог рассказал, где ставить запятую в случае с Саакашвили>>>Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде. Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка. Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, грузия, политика, польша, тбилиси