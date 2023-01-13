https://sputnik-georgia.ru/20230113/sazhat-nelzya-pomilovat--politolog-rasskazal-gde-stavit-zapyatuyu-v-sluchae-s-saakashvili-273910112.html

Сажать нельзя помиловать – политолог рассказал, где ставить запятую в случае с Саакашвили

Сажать нельзя помиловать – политолог рассказал, где ставить запятую в случае с Саакашвили

Мамрадзе назвал Саакашвили симулянтом, но признал, что у него большие проблемы со здоровьем – психические 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T16:41+0400

2023-01-13T16:41+0400

2023-01-13T16:41+0400

грузия

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михаил саакашвили

петр мамрадзе

ника мелия

тбилиси

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Освобождение или отсрочка наказания осужденного экс-президента Михаила Саакашвили станет большим ударом по суверенитету Грузии, верховенству закона и имиджу страны на международной арене, считает политолог Петре Мамрадзе. Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили утверждают, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Мамрадзе назвал Саакашвили симулянтом, но признал, что у него большие проблемы со здоровьем – психические. Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания>>"Я за две недели предсказал, что если будет онлайн-включение на суде с Саакашвили, то он разыграет как минимум – обморок, как максимум – клиническую смерть, чтобы весь мир увидел, мол, до чего его, третьего президента Грузии, довели", - подчеркнул политолог.В конце декабря Саакашвили дистанционно принял участие в заседании суда. Тогда общественность взбудоражил внешний вид экс-президента в ходе онлайн-подключения – худоба, растрепанные волосы и небритое лицо. Граждане разделились на два лагеря – одни считают, что Саакашвили при смерти, другие же сочли это "бездарной симуляцией", включая представителей грузинских властей. Чтобы Саакашвили поправился, его снова надо посадить в президентское кресло и вернуть ему былое влияние - это то, что действительно поправит его здоровье, заявил Мамрадзе. В ходе онлайн-пресс-конференции Мамрадзе также прокомментировал скандал вокруг обнародованных в грузинских СМИ скрытых аудиозаписей. Несколько дней назад грузинские СМИ распространили аудиозапись, на которой, предположительно, председатель "Нацдвижения" Ника Мелия нецензурными словами упоминает Саакашвили. О том, что соратники Саакашвили используют в его адрес "самые последние слова", Мамрадзе, как он утверждает, знал давно. "То, что Саакашвили они поминали не иначе, как бранными словами, используя, простите, грубый мат, этому я был свидетелем еще в 2008 году, когда он устроил военно-политическую авантюру. Все они, естественно за его спиной, говорили: "Погубил он всех нас, мать его…" - вспоминает Мамрадзе, который был в 2008 году главой Госканцелярии правительства Грузии, а позже – оппозиционным депутатом парламента. По словам политолога, междоусобная "грызня" представителей партии "Единое национальное движение" длится давно, только вот теперь из-за кулис она перекочевала на политическую сцену и стала очевидна для простых обывателей. Война компроматов в Грузии – в центре скандала оказалась мать Саакашвили>>Чуть позже, распространилась другая аудиозапись, на которой, предположительно, мать бывшего президента Гиули Аласания высказывается против возвращения своего сына в Грузию, так как боится за него. При этом она отметила, что главное, что об этом думает Россия. Она также назвала оппозицию паразитами, которые всегда существовали за счет Саакашвили. Обе аудиозаписи распространились в преддверии внутрипартийных выборов председателя "Нацдвижения", которые были назначены после того, как часть лидеров партии открыто начала конфликтовать с Мелия. Политика обвинили в том, что он ничего не делает для освобождения Саакашвили из заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, петр мамрадзе, ника мелия, тбилиси, тбилисский городской суд