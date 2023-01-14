https://sputnik-georgia.ru/20230114/v-gurii-vosstanovlena-podacha-elektroenergii-i-gaza-273929840.html

В Гурии восстановлена подача электроэнергии и газа

В Гурии восстановлена подача электроэнергии и газа

В районе Ланчхути ведутся работы по восстановлению подачи газа и электричества 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T16:52+0400

2023-01-14T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. В двух из трех районов региона Гурия, пострадавших от сильного ветра, восстановлена подача электроэнергии и газа, сообщил губернатор региона Георгий Урушадзе журналистам.В Гурии (Западная Грузия) уже несколько дней бушует сильный ветер. По предварительным данным, из-за последствий сильного ветра в результате несчастного случая погиб один человек.Первая жертва непогоды в Грузии – в Гурии погиб человек >>>В районах Озургети и Чохатаури уже полностью решена проблема с подачей электричества и природного газа, что касается третьего района, Ланчхути, то там все еще ведутся восстановительные работы, сообщил мэр.Сильный ветер во всех трех районах региона повалил деревья, повредил крыши зданий и автомобили. Точный размер ущерба уточняется.Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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