https://sputnik-georgia.ru/20230115/corriere-dello-sport---kvaratskheliya-igraet-kak-messi-i-neymar-273945147.html

Corriere dello sport - Кварацхелия играет как Месси и Неймар

Corriere dello sport - Кварацхелия играет как Месси и Неймар

После большой проверки в мачте против "Ювентуса" грузин входит в тройку лучших игроков Европы, пишет издание 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Авторитетное итальянское издание Corriere dello sport после матча 18 тура серии А посвятило статью полузащитнику сборной Грузии и "Наполи" Хвиче Кварацхелия, сравнив его с двумя лучшими игроками европейских лиг - Неймаром и Месси. Кварацхелия забил второй гол в ворота "Ювентуса", а также стал автором асситов для Рахмани и Осимхена. Итоговый счет матча - 5:1. "Наполи" упрочил свой отрыв от туринцев и закрепился на первом месте в турнирной таблице с 47 очками. Издание отмечает, что грузинский футболист "Наполи" зачастую делает голевые передачи тогда, когда может забить сам. По мнению автора, это и есть благородство. "Гениальность и благородство — это и есть Кварацхелия", — пишет итальянское издание. СМИ – мадридский "Реал" готов выложить за Кварацхелия 80 млн евро >>Международный портал футбольной аналитики и статистики, оценивающий футболистов по десятибалльной системе, после матча с "Ювентусом" выставил Хвиче фактически стопроцентный результат — 9,82 балла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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