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Corriere dello sport - Кварацхелия играет как Месси и Неймар
Corriere dello sport - Кварацхелия играет как Месси и Неймар
После большой проверки в мачте против "Ювентуса" грузин входит в тройку лучших игроков Европы, пишет издание 15.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-15T15:48+0400
2023-01-15T15:48+0400
2023-01-15T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Авторитетное итальянское издание Corriere dello sport после матча 18 тура серии А посвятило статью полузащитнику сборной Грузии и "Наполи" Хвиче Кварацхелия, сравнив его с двумя лучшими игроками европейских лиг - Неймаром и Месси. Кварацхелия забил второй гол в ворота "Ювентуса", а также стал автором асситов для Рахмани и Осимхена. Итоговый счет матча - 5:1. "Наполи" упрочил свой отрыв от туринцев и закрепился на первом месте в турнирной таблице с 47 очками. Издание отмечает, что грузинский футболист "Наполи" зачастую делает голевые передачи тогда, когда может забить сам. По мнению автора, это и есть благородство. "Гениальность и благородство — это и есть Кварацхелия", — пишет итальянское издание. СМИ – мадридский "Реал" готов выложить за Кварацхелия 80 млн евро >>Международный портал футбольной аналитики и статистики, оценивающий футболистов по десятибалльной системе, после матча с "Ювентусом" выставил Хвиче фактически стопроцентный результат — 9,82 балла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол, италия, клуб "наполи"
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол, италия, клуб "наполи"
Corriere dello sport - Кварацхелия играет как Месси и Неймар
15:48 15.01.2023 (обновлено: 16:13 15.01.2023)
После большой проверки в мачте против "Ювентуса" грузин входит в тройку лучших игроков Европы, пишет издание
ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Авторитетное итальянское издание Corriere dello sport после матча 18 тура серии А посвятило статью полузащитнику сборной Грузии и "Наполи" Хвиче Кварацхелия, сравнив его с двумя лучшими игроками европейских лиг - Неймаром и Месси.
Кварацхелия забил второй гол в ворота "Ювентуса", а также стал автором асситов для Рахмани и Осимхена. Итоговый счет матча - 5:1. "Наполи" упрочил свой отрыв от туринцев и закрепился на первом месте в турнирной таблице с 47 очками.
"У нападающего "Наполи" после 18 туров чемпионата особое преимущество: после большой проверки в мачте против "Ювентуса", грузин входит в тройку игроков топ-5 Европы, уже забивших не менее семи мячей и набравших результативные передачи. Двумя другими игроками с похожей статистикой являются Неймар и Месси. Это еще одно подтверждение класса Квары и его решающей роли", - пишет издание.
Издание отмечает, что грузинский футболист "Наполи" зачастую делает голевые передачи тогда, когда может забить сам. По мнению автора, это и есть благородство.
"Гениальность и благородство — это и есть Кварацхелия", — пишет итальянское издание.
Международный портал футбольной аналитики и статистики, оценивающий футболистов по десятибалльной системе, после матча с "Ювентусом" выставил Хвиче фактически стопроцентный результат — 9,82 балла.