https://sputnik-georgia.ru/20230108/smi--madridskiy-real-gotov-vylozhit-za-kvaratskheliya-80-mln-evro-273733016.html
СМИ – мадридский "Реал" готов выложить за Кварацхелия 80 млн евро
СМИ – мадридский "Реал" готов выложить за Кварацхелия 80 млн евро
Издание называет грузинского футболиста одной из самых больших сенсаций в европейском футболе 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T11:01+0400
2023-01-08T11:01+0400
2023-01-08T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Реала" – клуб готово заплатить за него 80 млн. Автор называет грузинского футболиста одной из самых больших сенсаций в европейском футболе. "Молодой грузинский футболист показал отличную игру, в результате чего уже в 21 год стал одним из лидеров "Наполи" Лучано Спаллетти. Кварацхеля заинтересовал несколько крупных европейских команд, в том числе "Реал Мадрид", – пишет Fichajes. Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2022 году >>Хвича Кварацхелия официально перешел а "Наполи" в июне 2022 года. Текущий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Осенью СМИ активно писали о том, что в покупке Кварацхелия заинтересованы лондонский "Челси" и "ПСЖ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, италия, испания, фк "реал" (мадрид), клуб "наполи", грузия
в мире, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, италия, испания, фк "реал" (мадрид), клуб "наполи", грузия
СМИ – мадридский "Реал" готов выложить за Кварацхелия 80 млн евро
Издание называет грузинского футболиста одной из самых больших сенсаций в европейском футболе
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Реала" – клуб готово заплатить за него 80 млн.
"Команда Карло Анчелотти настолько заинтересована в Кварацхелия, что хочет сделать достаточно солидное предложение, чтобы превратить Квару в одну из самых больших звезд "Сантьяго Бернабеу" в следующем сезоне, а "Наполи" готов отпустить своего лучшего игрока примерно за 80 миллионов евро", – пишет испанское издание Fichajes.
Автор называет грузинского футболиста одной из самых больших сенсаций в европейском футболе.
"Молодой грузинский футболист показал отличную игру, в результате чего уже в 21 год стал одним из лидеров "Наполи" Лучано Спаллетти. Кварацхеля заинтересовал несколько крупных европейских команд, в том числе "Реал Мадрид", – пишет Fichajes.
Хвича Кварацхелия официально перешел а "Наполи" в июне 2022 года. Текущий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Осенью СМИ активно писали о том, что в покупке Кварацхелия заинтересованы лондонский "Челси" и "ПСЖ".