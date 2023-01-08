https://sputnik-georgia.ru/20230108/smi--madridskiy-real-gotov-vylozhit-za-kvaratskheliya-80-mln-evro-273733016.html

СМИ – мадридский "Реал" готов выложить за Кварацхелия 80 млн евро

СМИ – мадридский "Реал" готов выложить за Кварацхелия 80 млн евро

Издание называет грузинского футболиста одной из самых больших сенсаций в европейском футболе 08.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-08T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Реала" – клуб готово заплатить за него 80 млн. Автор называет грузинского футболиста одной из самых больших сенсаций в европейском футболе. "Молодой грузинский футболист показал отличную игру, в результате чего уже в 21 год стал одним из лидеров "Наполи" Лучано Спаллетти. Кварацхеля заинтересовал несколько крупных европейских команд, в том числе "Реал Мадрид", – пишет Fichajes. Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2022 году >>Хвича Кварацхелия официально перешел а "Наполи" в июне 2022 года. Текущий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Осенью СМИ активно писали о том, что в покупке Кварацхелия заинтересованы лондонский "Челси" и "ПСЖ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, италия, испания, фк "реал" (мадрид), клуб "наполи", грузия