https://sputnik-georgia.ru/20230115/golosuem-za-svoikh---tato-grigalashvili-pretenduet-na-zvanie-luchshego-dzyudoista-goda-273946973.html

Голосуем за своих - Тато Григалашвили претендует на звание лучшего дзюдоиста года

Голосуем за своих - Тато Григалашвили претендует на звание лучшего дзюдоиста года

Голосовать можно каждые 24 часа. Опрос фанатов продлится до 31 января 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T18:12+0400

2023-01-15T18:12+0400

2023-01-15T19:31+0400

спорт

справки

грузия

тато григалашвили

бека гвиниашвили

международная федерация дзюдо

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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Лучший спортсмен Грузии 2022 года, чемпион мира и Европы Тато Григалашвили выдвинут в номинации Лучший дзюдоист года Международной федерацией дзюдо. Международная федерация дзюдо (IJF) запустила опрос среди болельщиков, по результатам которого выявят лучших дзюдоистов 2022 года в различных номинациях, за звание борются несколько грузинских спортсменов. Кроме Григалашвили в списке IJF тренер сборной Грузии Лаша Гуджеджиани, которого выдвинули в номинации Лучший тренер. НОК назвал лучшего спортсмена Грузии в 2022 году >>Также Международная федерация дзюдо выделила иппон Беки Гвиниашвили на турнире Большого шлема в Венгрии номинации Лучший иппон, а среди лучших моментов – момент Тато Григалашвили и бельгийца Маттиаса Кассе. Для голосования необходимо войти в свой аккаунт на сайте Международной федерации дзюдо и проголосовать там в соответствующей номинации.Голосовать можно каждые 24 часа. Опрос фанатов продлится до 31 января. Победители будут объявлены на турнире Большого шлема в Париже 5 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, справки , грузия, тато григалашвили, бека гвиниашвили, международная федерация дзюдо