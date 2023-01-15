https://sputnik-georgia.ru/20230115/golosuem-za-svoikh---tato-grigalashvili-pretenduet-na-zvanie-luchshego-dzyudoista-goda-273946973.html
Голосуем за своих - Тато Григалашвили претендует на звание лучшего дзюдоиста года
Голосуем за своих - Тато Григалашвили претендует на звание лучшего дзюдоиста года
Голосовать можно каждые 24 часа. Опрос фанатов продлится до 31 января 15.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-15T18:12+0400
2023-01-15T18:12+0400
2023-01-15T19:31+0400
спорт
справки
грузия
тато григалашвили
бека гвиниашвили
международная федерация дзюдо
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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Лучший спортсмен Грузии 2022 года, чемпион мира и Европы Тато Григалашвили выдвинут в номинации Лучший дзюдоист года Международной федерацией дзюдо. Международная федерация дзюдо (IJF) запустила опрос среди болельщиков, по результатам которого выявят лучших дзюдоистов 2022 года в различных номинациях, за звание борются несколько грузинских спортсменов. Кроме Григалашвили в списке IJF тренер сборной Грузии Лаша Гуджеджиани, которого выдвинули в номинации Лучший тренер. НОК назвал лучшего спортсмена Грузии в 2022 году >>Также Международная федерация дзюдо выделила иппон Беки Гвиниашвили на турнире Большого шлема в Венгрии номинации Лучший иппон, а среди лучших моментов – момент Тато Григалашвили и бельгийца Маттиаса Кассе. Для голосования необходимо войти в свой аккаунт на сайте Международной федерации дзюдо и проголосовать там в соответствующей номинации.Голосовать можно каждые 24 часа. Опрос фанатов продлится до 31 января. Победители будут объявлены на турнире Большого шлема в Париже 5 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, справки , грузия, тато григалашвили, бека гвиниашвили, международная федерация дзюдо
спорт, справки , грузия, тато григалашвили, бека гвиниашвили, международная федерация дзюдо
Голосуем за своих - Тато Григалашвили претендует на звание лучшего дзюдоиста года
18:12 15.01.2023 (обновлено: 19:31 15.01.2023)
Голосовать можно каждые 24 часа. Опрос фанатов продлится до 31 января
ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Лучший спортсмен Грузии 2022 года, чемпион мира и Европы Тато Григалашвили выдвинут в номинации Лучший дзюдоист года Международной федерацией дзюдо.
Международная федерация дзюдо (IJF) запустила опрос среди болельщиков, по результатам которого выявят лучших дзюдоистов 2022 года в различных номинациях, за звание борются несколько грузинских спортсменов.
Кроме Григалашвили в списке IJF тренер сборной Грузии Лаша Гуджеджиани, которого выдвинули в номинации Лучший тренер.
Также Международная федерация дзюдо выделила иппон Беки Гвиниашвили на турнире Большого шлема в Венгрии номинации Лучший иппон, а среди лучших моментов – момент Тато Григалашвили и бельгийца Маттиаса Кассе.
Для голосования необходимо войти в свой аккаунт на сайте Международной федерации дзюдо
и проголосовать там в соответствующей номинации.
Голосовать можно каждые 24 часа. Опрос фанатов продлится до 31 января. Победители будут объявлены на турнире Большого шлема в Париже 5 февраля.