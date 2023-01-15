https://sputnik-georgia.ru/20230115/lidery-sosednikh-s-gruziey-stran-skorbyat-v-svyazi-s-konchinoy-kikabidze-273947747.html

Лидеры соседних с Грузией стран скорбят в связи с кончиной Кикабидзе

Лидеры соседних с Грузией стран скорбят в связи с кончиной Кикабидзе

Имя Кикабидзе навсегда вписано в славную летопись советской и грузинской культуры, говорится в тексте соболезнований 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T20:12+0400

2023-01-15T20:12+0400

2023-01-15T20:47+0400

грузия

новости

общество

вахтанг кикабидзе

ильхам алиев

никол пашинян

азербайджан

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23910/15/239101584_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7f92bcd92df51f3c696fd37e35be1a3b.jpg

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян соболезнуют грузинскому народу в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе.Легендарный грузинский киноактёр, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссёр, автор песен Буба Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет в Тбилиси в воскресенье.Он отметил, что благодаря своему многогранному таланту, высокому профессионализму, новому и неповторимому духу, принесенному им в искусство, Вахтанг Кикабидзе стал символом целой эпохи. Незабываемые образы, созданные им в кино, песни, спетые с оригинальным исполнительским мастерством, занимают особое место в сердце нескольких поколений.Лидер Азербайджана отметил, что Вахтанг Кикабидзе был большим другом Азербайджана. Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией. Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.Вахтанг Кикабидзе: яркая жизнь самого любимого грузинского артиста >>Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили в связи со смертью известного певца и актера Вахтанга Кикабидзе."С глубокой болью узнал о смерти Вахтанга Кикабидзе. Выражаю соболезнования семье, родным и дружественному народу Грузии. Наследие, оставленное Кикабидзе, навсегда останется в истории культуры, которая по-своему символизирует также дружбу армянского и грузинского народов", - отметил премьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, вахтанг кикабидзе, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан, армения