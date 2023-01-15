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Лидеры соседних с Грузией стран скорбят в связи с кончиной Кикабидзе
Лидеры соседних с Грузией стран скорбят в связи с кончиной Кикабидзе
Имя Кикабидзе навсегда вписано в славную летопись советской и грузинской культуры, говорится в тексте соболезнований 15.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-15T20:12+0400
2023-01-15T20:12+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян соболезнуют грузинскому народу в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе.Легендарный грузинский киноактёр, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссёр, автор песен Буба Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет в Тбилиси в воскресенье.Он отметил, что благодаря своему многогранному таланту, высокому профессионализму, новому и неповторимому духу, принесенному им в искусство, Вахтанг Кикабидзе стал символом целой эпохи. Незабываемые образы, созданные им в кино, песни, спетые с оригинальным исполнительским мастерством, занимают особое место в сердце нескольких поколений.Лидер Азербайджана отметил, что Вахтанг Кикабидзе был большим другом Азербайджана. Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией. Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.Вахтанг Кикабидзе: яркая жизнь самого любимого грузинского артиста >>Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили в связи со смертью известного певца и актера Вахтанга Кикабидзе."С глубокой болью узнал о смерти Вахтанга Кикабидзе. Выражаю соболезнования семье, родным и дружественному народу Грузии. Наследие, оставленное Кикабидзе, навсегда останется в истории культуры, которая по-своему символизирует также дружбу армянского и грузинского народов", - отметил премьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Лидеры соседних с Грузией стран скорбят в связи с кончиной Кикабидзе
20:12 15.01.2023 (обновлено: 20:47 15.01.2023)
Имя Кикабидзе навсегда вписано в славную летопись советской и грузинской культуры, говорится в тексте соболезнований
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян соболезнуют грузинскому народу в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе.
Легендарный грузинский киноактёр, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссёр, автор песен Буба Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет в Тбилиси в воскресенье.
"Крайне опечалены известием о кончине великого сына грузинского народа, выдающегося певца, актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе, имя которого навсегда вписано в славную летопись советской и грузинской культуры", - написал в тексте соболезнования Алиев.
Он отметил, что благодаря своему многогранному таланту, высокому профессионализму, новому и неповторимому духу, принесенному им в искусство, Вахтанг Кикабидзе стал символом целой эпохи. Незабываемые образы, созданные им в кино, песни, спетые с оригинальным исполнительским мастерством, занимают особое место в сердце нескольких поколений.
Лидер Азербайджана отметил, что Вахтанг Кикабидзе был большим другом Азербайджана. Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией. Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили в связи со смертью известного певца и актера Вахтанга Кикабидзе.
"С глубокой болью узнал о смерти Вахтанга Кикабидзе. Выражаю соболезнования семье, родным и дружественному народу Грузии. Наследие, оставленное Кикабидзе, навсегда останется в истории культуры, которая по-своему символизирует также дружбу армянского и грузинского народов", - отметил премьер.