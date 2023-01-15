https://sputnik-georgia.ru/20230115/vakhtang-kikabidze-yarkaya-zhizn-samogo-lyubimogo-gruzinskogo-artista-273946567.html

Вахтанг Кикабидзе: яркая жизнь самого любимого грузинского артиста

Вахтанг Кикабидзе: яркая жизнь самого любимого грузинского артиста

Если спросить любого, какой артист ассоциируется у вас с Грузией, душевным грузинским народом, богатейшей культурой и историей и удивительной загадочной... 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T17:02+0400

2023-01-15T17:02+0400

2023-01-15T19:37+0400

грузия

культура

вахтанг кикабидзе

георгий данелия

верико анджапаридзе

колумнисты

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Ведь именно он был сердцем, душой, характером, невероятно обаятельной и горячей улыбкой Грузии, которой не только его родине, но, бесспорно, всему миру будет очень не хватать. Буба. Начало.Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в грузинской столице, в известном тбилисском районе Вере. Отец Бубы, Константин Николаевич Кикабидзе (1906—1942), происходил из имеретинского дворянского рода. Сначала работал журналистом, а потом пошел на войну: был младшим лейтенантом, пропал без вести в декабре 1942 года под Керчью. Богиней, учителем жизни, мудрецом, образцом подражания и просто до бесконечности любимой матерью всю жизнь для Вахтанга была Манана Константиновна Багратиони, женщина из грузинского княжеского рода Багратиони-Давитишвили (ветвь грузинской царской династии Багратиони). Она была известной в Тбилиси в то время певицей. Повторно замуж так и не вышла, хотя руки ее просили не раз. Все ждала с войны мужа. "Моя мать была очень верующей женщиной, - вспоминал мать Кикабидзе. - Я как-то ее спрашиваю: "Мам, а ты видела Христа?" Она отвечает: "Я каждый день его вижу". Я спрашиваю: "А кто он такой?" — "Это ты! Бог в тебе! И в каждом человеке есть Бог!" Какой, говорит, ты вырастешь человек, каким ты станешь, такой у тебя будет и Бог". В старших классах Буба начал увлекаться музыкой, стал посещать репетиции студенческого оркестра, неплохо играл на барабанах и пел. Скончался Вахтанг Кикабидзе >>После окончания школы в 1955-1957 годах учился в Тбилисском университете, в 1961-1963 годах учился в Тбилисском институте иностранных языков. А в 1959 году Кикабидзе твердо решил стать артистом и поступил в Тбилисскую филармонию. Все началось с эстрадного пути и джазовых ансамблей "Диэло" и "Орэра", в которых он выступал в 1960-е и 1970-е годы. В 1966 году же Вахтанг Кикабидзе пришел в знаменитый ансамбль "Орэра", где играл на ударных, а также был солистом, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. Дебют Кикабидзе в киноВахтанг Кикабидзе дебютировал в кино 1966 году — он снялся в картине "Встреча в горах" режиссера Николая Санишвили. После этой роли Кикабидзе не снимали четыре года, и артист поник, решив, что не интересен для режиссеров. Пока в его жизни не появился великий и могучий Георгий Данелия. А попал Кикабидзе в кино Данелия благодаря гениальной грузинской актрисе Верико Анджапаридзе, тете Георгия Данелия. Именно она попросила режиссера попробовать этого "мальчика из Орэра" в фильме "Не горюй!". "Когда я увиделся с Данелия в первый раз, то почувствовал, что я ему не нравлюсь. Оказывается, у него главный герой по сценарию был толстый, рыжий и потеющий пьющий человек. Но мне все же назначили встречу. Я пришел, прочитал сценарий, и он так мне понравился. И стало так грустно. Четыре дня не звонили. На пятый день Данелия позвонил, сказал, что приехал к родственникам, и попросил меня пойти с ним. В общем мы поехали. В гостях было много людей, женщин, все говорят: "О, кого Гия привел? Бубу привел!" Начали меня обнимать. На второй день Данелия повел меня к какому-то дяде. И я понял, что это пробы. Так он за мной наблюдал. И решил, наверное, рискнуть", - рассказывал Кикабидзе. Кикабидзе утвердили на главную роль. И режиссер не прогадал. Этот фильм в карьере Бубы стал отправной точкой, мощным трамплином и, безусловно, одной из самых знаковых картин в его жизни. Его партнерами по площадке стали Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская и Евгений Леонов. За роль Бенжамена Глонти он получил приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене в 1970 году. После фильма "Не горюй!" Вахтанг Кикабидзе крепко сдружился с Данелия и снялся еще в трех его картинах – "Совсем пропащий" (1973), "Мимино" (1977) и "Фортуна" (2000). Многомилионной зрительской аудитории Вахтанг Константинович запомнился и полюбился и по многим другим кинокартинам. После колоссального успеха среди зрителей и признания критиков последовали новые работы: "Я следователь" (1972) режиссера Георгия Калатозишвили, "Мелодии Верийского квартала" (1973) Георгия Шенгелая, "Пропавшая экспедиция" (1975) Вениамина Дормана. В 1980-е годы самыми заметными работами стали "Ольга и Константин" (1984), "ТАСС уполномочен заявить" (1984), "Мужчины и все остальные" (1985). Кикабидзе – режиссер В начале 80-х Кикабидзе стало мало амплуа актера и он поддался в сценаристы и режиссеры. В 1981 году на основе своих рассказов он снял свой первый фильм — лирическую комедию "Будь здоров, дорогой!", состоящую из четырех новелл ("Ужин", "Секрет", "Командировка", "Моцарт"). В 1983 году на фестивале в Габрово Кикабидзе получил за эту работу Гран-при. В 1985 году снял еще один фильм — музыкальную комедию "Мужчины и все остальные", где исполнил главную роль. Но в 1990-е и 2000-е годы Кикабидзе стал режиссировать и сниматься в кино все реже, полностью сосредоточившись на концертной деятельности. Вахтанг Кикабидзе — обладатель множества премий и наград. Среди них – звание лауреата Государственной премии СССР (1978, за фильм "Мимино"), Народного артиста Грузии (1980). Кикабидзе был награжден Премией КГБ СССР (1984, за роль в сериале "ТАСС уполномочен заявить"), Орденом Чести, Грузия (1994), Орденом Вахтанга Горгасала III, Грузия, Орденом Николая Чудотворца, Украина (1994), Орденом Победы имени Святого Георгия, Грузия (2008), орденом Дружбы (2008, отказался). Был Лауреатом Государственной премии Грузии им. Руставели (2013). Музыка – всего ближе Но главной любовью Бубы все же было не кино, а музыка и, в частности, пение. Кикабидзе пел очень проникновенно, тепло, вокал его был приятным, глубоким и очень характерным. Вахтанг Константинович был исполнителем большого количества популярных песен ("Чито гврито", "Мои года — мое богатство" и др.). Он постоянно гастролировал, объездил с концертами пять континентов. После вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году Кикабидзе отменил свои юбилейные концерты в Москве, отказался от Российского Ордена Дружбы, которым был награжден в том же году, заявив, что уважает русский народ, но в связи с последними политическими событиями не может принять эту награду. И с этого момента больше не посещал Российскую Федерацию. Кикабидзе: в чем счастье?Вахтанг Константинович был главой большого семейства. Супруга артиста с 1965 года Ирина Григорьевна Кебадзе, в прошлом прима-балерина Тбилисского академического оперного театра. У Вахтанга Кикабидзе двое детей: приемная дочь Марина Сагарадзе — была актрисой Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, снималась в кино, преподает в театральном вузе сценическое мастерство. Сын Константин — художник, окончил Академию художеств, живет в Торонто, Канада. У Кикабидзе много внуков и правнуков. Как-то отвечая на вопрос в чем счастье, Буба ответил: "До сих пор я не понимал это глобально. А в последние годы я понял, что счастье – это все-таки спокойная мирная жизнь, наверное. Потому что столько проблем появилось в последние годы, что даже страшно. Настроения нет жить… Отсюда поедешь километров 30-40, там заграждения стоят какие-то. Политика – грязная вещь, очень. И в нашей огромной стране в свое время была создана система, которую переделать очень трудно. Должно, наверное, уйти несколько поколений, чтобы постепенно эта большая, богатая, образованная и умная страна стала бы современной. И очень обидно, что мы этого не увидим". Вахтанг Кикабидзе и традиции сололакского двора >>Со своей супругой Ириной Вахтанг Константинович прожил всю жизнь. Истинную форму семейного счастья Буба видел в уважении. Самый любимый грузинский артист говорил: "Человек должен осознавать, что он создал семью. Эта любовь, она трансформируется постепенно. Наверное, с возрастом. Иначе не может быть. Трансформируется в дружбу, в уважение, во все, что угодно".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, культура, вахтанг кикабидзе, георгий данелия, верико анджапаридзе, колумнисты