https://sputnik-georgia.ru/20230115/obyavleny-pobediteli-populyarnogo-gruzinskogo-tele-shou-tantsuyut-zvezdy-273939878.html

Объявлены победители популярного грузинского телешоу "Танцуют звезды"

Объявлены победители популярного грузинского телешоу "Танцуют звезды"

Конкурсные пары, участвующие в шоу, состоят из профессионального и непрофессионального танцовщика 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Певица Баби Киркитадзе и танцовщик Эрекле Гиргвилиани стали победителями одиннадцатого сезона танцевального шоу "Танцуют звезды". Популярный танцевальный проект стартовал на телеканале "Имеди" 31 октября. В проекте приняли участие популярные в Грузии музыкальные исполнители, актеры, телеведущие, среди которых оперный певец Ладо Атонели, актер Георгий Цаава, двукратный чемпион мира по академической гребле Александр Цивцивадзе, худрук ансамбля "Мартве" Мишо Джавахишвили. В состав жюри этого сезона вошли - хореограф Гоча Черткоев, телеведущий Ираклий Макацария и телеведущая, внучка экс-президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе Сопо Шеварднадзе. Саломе Чачуа и Конрой вновь зажгли на "Танцах со звездами" - ВИДЕО >>Состав ведущих проекта неизменен уже который сезон – Эка Амереджиби, Каха Кинцурашвили, Маника Асатиани и Дута Схиртладзе. Конкурсные пары, участвующие в шоу, состоят из профессионального и непрофессионального танцовщика. Главный приз популярного шоу - квартира, ее получает "любитель". Победителями десятого сезона стали художественная гимнастка Саломе Пагава и ее партнер Рати Гачечиладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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