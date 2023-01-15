https://sputnik-georgia.ru/20230115/potolok-tsen-na-medikamenty-zarabotal-v-gruzii-273948130.html

"Потолок цен" на медикаменты заработал в Грузии

"Потолок цен" на медикаменты заработал в Грузии

Фармацевтическому сектору дается время до 31 января для пересмотра цен, заявил министр 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T21:04+0400

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министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Минздрав Грузии с сегодняшнего дня задействует систему определения референтных цен на медикаменты, а с 15 февраля все компании, импортеры, дистрибьюторы и розничные торговцы будут обязаны устанавливать максимальный верхний предел по этим ценам, сообщает пресс-служба ведомства. По словам министра, фармацевтическому сектору дается время до 31 января для пересмотра цен. Если сектор представит аргументы по поводу цены на какое-либо лекарство, вопрос рассмотрит специальный совет, созданный при министерстве. По словам министра, установление референтных цен является одной из составляющих реформы, цель которой - обеспечить граждан наиболее доступной и качественной медицинской помощью и лекарствами. Как отметил Азарашвили, к нарушителям правил будут применяться различные виды санкций. Фармацевтическому сектору дается время до 31 января для пересмотра цен, заявил министр >>Кроме того, по словам министра, ведомство параллельно работает над созданием системы прослеживаемости лекарств. Через систему любой человек, а также регулятор имеет возможность легко получить информацию, связанную с лекарством через штрих-код. О том, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил еще в ноябре 2021 года. Контроль за ценами на медикаменты и новые штрафы - закон о лекарствах принят >>Первым делом, с марта 2022 года грузинский фармацевтический рынок открылся для Турции. Благодаря этому новшеству цены на лекарства в Грузии сократились в среднем на 60-80%. В Минздраве уверены, что это поможет населению ежегодно экономить около 200 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии