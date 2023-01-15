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https://sputnik-georgia.ru/20230115/turetskiy-avialayner-ekstrenno-sel-v-baku-iz-za-nedomoganiya-passazhira-273941660.html
Турецкий авиалайнер экстренно сел в Баку из-за недомогания пассажира
Турецкий авиалайнер экстренно сел в Баку из-за недомогания пассажира
После оказания пассажиру медицинской помощи было принято решение госпитализировать его в одну из столичных клиник 15.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Командир экипажа самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс Стамбул-Токио, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Самолет Boeing 777 приземлился в бакинском аэропорту в 07:15 по местному времени 15 января, сообщил Sputnik Азербайджан.Авиакомпания Wizz Air: было сделано все возможное для спасения пассажира &gt;&gt;После оказания пассажиру медицинской помощи было принято решение госпитализировать его в одну из столичных клиник.Самолет вылетел из Баку в Токио в 09:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, происшествия, новости, turkish airlines, баку, азербайджан
в мире, происшествия, новости, turkish airlines, баку, азербайджан

Турецкий авиалайнер экстренно сел в Баку из-за недомогания пассажира

13:59 15.01.2023 (обновлено: 14:12 15.01.2023)
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-200 турецкой авиакомпании Turkish Airlines
Самолет Airbus A321-200 турецкой авиакомпании Turkish Airlines - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2023
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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После оказания пассажиру медицинской помощи было принято решение госпитализировать его в одну из столичных клиник
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Командир экипажа самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс Стамбул-Токио, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Самолет Boeing 777 приземлился в бакинском аэропорту в 07:15 по местному времени 15 января, сообщил Sputnik Азербайджан.
Авиакомпания Wizz Air: было сделано все возможное для спасения пассажира >>
После оказания пассажиру медицинской помощи было принято решение госпитализировать его в одну из столичных клиник.
Самолет вылетел из Баку в Токио в 09:30.
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