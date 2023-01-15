https://sputnik-georgia.ru/20230115/turetskiy-avialayner-ekstrenno-sel-v-baku-iz-za-nedomoganiya-passazhira-273941660.html

Турецкий авиалайнер экстренно сел в Баку из-за недомогания пассажира

Турецкий авиалайнер экстренно сел в Баку из-за недомогания пассажира

После оказания пассажиру медицинской помощи было принято решение госпитализировать его в одну из столичных клиник 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T13:59+0400

2023-01-15T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Командир экипажа самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс Стамбул-Токио, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Самолет Boeing 777 приземлился в бакинском аэропорту в 07:15 по местному времени 15 января, сообщил Sputnik Азербайджан.Авиакомпания Wizz Air: было сделано все возможное для спасения пассажира >>После оказания пассажиру медицинской помощи было принято решение госпитализировать его в одну из столичных клиник.Самолет вылетел из Баку в Токио в 09:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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