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Турецкий авиалайнер экстренно сел в Баку из-за недомогания пассажира
Турецкий авиалайнер экстренно сел в Баку из-за недомогания пассажира
После оказания пассажиру медицинской помощи было принято решение госпитализировать его в одну из столичных клиник 15.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-15T13:59+0400
2023-01-15T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Командир экипажа самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс Стамбул-Токио, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Самолет Boeing 777 приземлился в бакинском аэропорту в 07:15 по местному времени 15 января, сообщил Sputnik Азербайджан.Авиакомпания Wizz Air: было сделано все возможное для спасения пассажира >>После оказания пассажиру медицинской помощи было принято решение госпитализировать его в одну из столичных клиник.Самолет вылетел из Баку в Токио в 09:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, происшествия, новости, turkish airlines, баку, азербайджан
в мире, происшествия, новости, turkish airlines, баку, азербайджан
Турецкий авиалайнер экстренно сел в Баку из-за недомогания пассажира
13:59 15.01.2023 (обновлено: 14:12 15.01.2023)
После оказания пассажиру медицинской помощи было принято решение госпитализировать его в одну из столичных клиник
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Командир экипажа самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс Стамбул-Токио, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Самолет Boeing 777 приземлился в бакинском аэропорту в 07:15 по местному времени 15 января, сообщил Sputnik Азербайджан
.
После оказания пассажиру медицинской помощи было принято решение госпитализировать его в одну из столичных клиник.
Самолет вылетел из Баку в Токио в 09:30.