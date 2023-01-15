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В Грузии изменились правила выдачи социальной помощи
В Грузии изменились правила выдачи социальной помощи
Размер финансовой помощи в Грузии варьируется от 10 до 60 лари 15.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-15T09:00+0400
2023-01-15T09:00+0400
2023-01-15T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Размер социальной помощи семьям, находящимся на грани бедности, может быть сокращен по ряду причин, говорится в постановлении правительства Грузии. Размер социальной помощи нуждающимся семьям зависит от числа баллов по шкале благосостояния и количества членов семьи. Субсидии на электроэнергию для неимущих в Грузии будут выдавать и в 2023 году>>>Согласно постановлению, автоматически на следующий месяц лишается помощи тот член семьи, который попадет в пенитенциарное или специализированное учреждение; передан на воспитание по доверенности; покидал Грузию три раза подряд на срок больше чем три месяца; теряет статус неимущего. Размер финансовой помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня социально незащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно. Всего на 1 декабря 2022 года в Грузии было зарегистрировано 665,9 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,9% всего населения страны. Курс лари по отношению к доллару на 15 января - 2,6789 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
В Грузии изменились правила выдачи социальной помощи
Размер финансовой помощи в Грузии варьируется от 10 до 60 лари
ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Размер социальной помощи семьям, находящимся на грани бедности, может быть сокращен по ряду причин, говорится в постановлении правительства Грузии.
Размер социальной помощи нуждающимся семьям зависит от числа баллов по шкале благосостояния и количества членов семьи.
Согласно постановлению
, автоматически на следующий месяц лишается помощи тот член семьи, который попадет в пенитенциарное или специализированное учреждение; передан на воспитание по доверенности; покидал Грузию три раза подряд на срок больше чем три месяца; теряет статус неимущего.
Размер финансовой помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня социально незащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.
Всего на 1 декабря 2022 года в Грузии было зарегистрировано 665,9 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,9% всего населения страны.
Курс лари по отношению к доллару на 15 января - 2,6789 GEL/$1.