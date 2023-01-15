https://sputnik-georgia.ru/20230115/vakhtanga-kikabidze-pokhoronyat-na-veriyskom-kladbische-19-yanvarya-273949019.html

Вахтанга Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище 19 января

Вахтанга Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище 19 января

Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище рядом с членами его семьи 15.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Легендарного грузинского актера и певца Вахтанга (Бубу) Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси, согласно его завещанию, сообщают члены семьи артиста.По информации родных , гражданская панихида по Вахтангу Кикабидзе состоится 17 и 18 января в Кашветском храме Святого Георгия на проспекте Руставели, напротив здания парламента. Вынос гроба с телом покойного пройдет из Большого концертного зала Тбилиси (Филармония). Вахтанг Кикабидзе: яркая жизнь самого любимого грузинского артиста >>По словам родственников, Вахтанг Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище рядом с членами его семьи. Певец, киноактёр, режиссёр, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в воскресенье, 15 января, в возрасте 84 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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