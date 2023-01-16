https://sputnik-georgia.ru/20230116/apellyatsionnyy-sud-tbilisi-smyagchil-prigovor-osuzhdennym-za-raspravu-nad-zhurnalistami-273970290.html

Апелляционный суд Тбилиси смягчил приговор осужденным за расправу над журналистами

Апелляционный суд Тбилиси смягчил приговор осужденным за расправу над журналистами

Сторона обвинения планирует обжаловать решение суда 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T16:51+0400

2023-01-16T16:51+0400

2023-01-16T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд в понедельник частично оправдал шестерых осужденных по делу о расправе над журналистами и операторами 5 июля 2021 года.Дело касается эпизода с участием журналистки телекомпании "ТВ Пирвели" Миранды Багатурия и оператора Лексо Лашкарава, который скончался спустя несколько дней после тех событий. А также оператора Общественного вещателя Илико Твалиашвили и еще нескольких эпизодов представителей разных СМИ. В частности, суд оправдал осужденных в части организации группового насилия.Решение огласила судья Майя Тетраули, которая частично изменила приговор суда первой инстанции и сократила осужденным срок отбывания наказания. Таким образом, Акакий Накашидзе, Торнике Давлашеридзе, Давид Куталадзе, Отар Гелашвили, Цотне Чихладзе и Гия Гигуашвили приговорены к 4 годам тюремного заключения каждый, вместо пяти. Ранее в апреле 2022 года Тбилисский городской суд признал всех шестерых виновными по всем пунктам обвинения. "Прокуратура категорически не согласна с сегодняшним решением Тбилисского апелляционного суда… Сторона обвинения обжалует указанное решение в Верховном суде Грузии в установленные законом сроки", - отметила Иакобидзе. Кроме того, по словам прокурора, сторона обвинения обжаловала решение первой инстанции по делу оператора Общественного вещателя Илико Твалиашвили и требовала переквалифицировать обвинения Чихладзе на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Как идет расследование событий 5 июля 2021 года? Отчет прокуратуры>>Однако из-за того, что до этого времени не было предъявлено заключение экспертизы, Тбилисский апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения. До этого времени никто из обвиняемых своей вины так и не признал. Всего по делу о событиях 5 и 6 июля был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами. Все началось 5 июля 2021 года, когда планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. Не обошлось без инцидентов и 6 июня. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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