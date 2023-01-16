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Баскетболист из Грузии помог "Виртусу" обыграть "Венецию" в упорной борьбе
Баскетболист из Грузии помог "Виртусу" обыграть "Венецию" в упорной борьбе
Грузинский форвард играл в стартовой пятерке и за 28 минут набрал 15 очков 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T11:11+0400
2023-01-16T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия помог итальянскому "Виртусу" прервать двухматчевую серию поражений в итальянской серии А и выиграть у "Венеции" в сложном матче.Грузинский форвард играл в стартовой пятерке и за 28 минут набрал 15 очков, сделал четыре подбора, три передачи, один перехват и один блок-шот. Шенгелия выполнил 5 из 10 двухочковых, один из двух трехочковых и два из четырех штрафных бросков, получил три персональных фола и четыре раза был оштрафован. По итогам матча только Даниэль Хэкетт набрал больше очков, чем Шенгелия – 17. Матч завершился со счетом 79:78. Таким образом, "Виртус" одержал 12 побед в 15 турах и лидирует в серии А вместе с главным соперником "Олимпией Милано". Свой следующий матч клуб Шенгелия сыграет 22 января против "Бриндизи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, торнике шенгелия, тбилиси
Баскетболист из Грузии помог "Виртусу" обыграть "Венецию" в упорной борьбе
11:11 16.01.2023 (обновлено: 11:19 16.01.2023)
Грузинский форвард играл в стартовой пятерке и за 28 минут набрал 15 очков
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия помог итальянскому "Виртусу" прервать двухматчевую серию поражений в итальянской серии А и выиграть у "Венеции" в сложном матче.
Грузинский форвард играл в стартовой пятерке и за 28 минут набрал 15 очков, сделал четыре подбора, три передачи, один перехват и один блок-шот.
Шенгелия выполнил 5 из 10 двухочковых, один из двух трехочковых и два из четырех штрафных бросков, получил три персональных фола и четыре раза был оштрафован. По итогам матча только Даниэль Хэкетт набрал больше очков, чем Шенгелия – 17.
Матч завершился со счетом 79:78. Таким образом, "Виртус" одержал 12 побед в 15 турах и лидирует в серии А вместе с главным соперником "Олимпией Милано".
Свой следующий матч клуб Шенгелия сыграет 22 января против "Бриндизи".