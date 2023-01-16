https://sputnik-georgia.ru/20230116/eto-spekulyatsii---deputat-razyasnil-situatsiyu-s-naplyvom-rossiyan-v-gruziyu-273969851.html

"Это спекуляции" - депутат разъяснил ситуацию с наплывом россиян в Грузию

"Это спекуляции" - депутат разъяснил ситуацию с наплывом россиян в Грузию

Большая часть приезжих из РФ - этнические грузины, которые в свое время уехали из Грузии, отметил депутат 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T16:31+0400

2023-01-16T16:31+0400

2023-01-16T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Спекуляции в связи с бесконтрольным въездом граждан России в Грузию продолжаются, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. За последние 8 месяцев более 12 тысяч граждан России приобрели в Грузии более 15 тысяч объектов недвижимости, в том числе более 13 тысяч квартир. А до 11 тысяч россиян зарегистрировали в собственность до 14 тысяч земельных участков. Информацию распространяет информагентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на данные Минюста Грузии. Так что, ничего особенно здесь не происходит, отметил депутат. "Это обычный процесс, который находится под контролем государства, и никаких вопросительных знаков здесь нет", - подчеркнул Матикашвили. Часть оппозиции и неправительственных организаций не раз заявляла о массовом и бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Некоторые даже выступали за введение визового режима для россиян. По данным МВД Грузии, с 1 января по 30 сентября в страну въехали и оставались более 112 тысяч граждан России. Замминистра: отмена визового режима между Россией и Грузией не исключена>>По официальным данным, россияне на первом месте среди международных визитеров в Грузию – за 11 месяцев россияне совершили около 998 тысяч визитов. На первом месте Россия и по денежным переводам в Грузию – более 1,7 миллиарда долларов за январь-ноябрь, то есть на 470% больше, чем годом ранее. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 9%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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