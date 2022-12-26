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Замминистра: отмена визового режима между Россией и Грузией не исключена
Замминистра: отмена визового режима между Россией и Грузией не исключена
Россия на первом месте в плане туризма и денежных переводов в Грузию 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T14:17+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Отмена визового режима между Россией и Грузией не исключена при наличии необходимых условий, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы российского МИД Михаила Галузина.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году, а в 2008 году, после августовского конфликта, Грузия разорвала дипотношения с РФ. Спустя несколько лет, в начале 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим с Россией.По его словам, несмотря на сложную политическую ситуацию и отсутствие дипломатических отношений, "российско-грузинское взаимодействие развивается". Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 9%.Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика>>Кроме того, Галузин отметил рост показателей в сферах туризма и денежных переводов. По официальным данным, россияне на первом месте среди международных визитеров в Грузию – за 11 месяцев россияне совершили около 998 тысяч визитов. На первом месте Россия и по денежным переводам в Грузию – более 1,7 миллиарда долларов за январь-ноябрь, то есть на 470% больше, чем годом ранее. Часть оппозиции и неправительственных организаций не раз заявляла о массовом и бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Некоторые даже выступали за введение визового режима для россиян.По данным МВД Грузии, с 1 января по 30 сентября в страну въехали и оставались более 112 тысяч граждан России.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузия, москва, тбилиси, мид россии
Замминистра: отмена визового режима между Россией и Грузией не исключена
14:17 26.12.2022 (обновлено: 14:30 26.12.2022)
Россия на первом месте в плане туризма и денежных переводов в Грузию
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Отмена визового режима между Россией и Грузией не исключена при наличии необходимых условий, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы российского МИД Михаила Галузина.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году, а в 2008 году, после августовского конфликта, Грузия разорвала дипотношения с РФ. Спустя несколько лет, в начале 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим с Россией.
"В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки", – сказал Галузин в интервью ТАСС.
По его словам, несмотря на сложную политическую ситуацию и отсутствие дипломатических отношений, "российско-грузинское взаимодействие развивается".
Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 9%.
Кроме того, Галузин отметил рост показателей в сферах туризма и денежных переводов.
По официальным данным, россияне на первом месте среди международных визитеров в Грузию – за 11 месяцев россияне совершили около 998 тысяч визитов.
На первом месте Россия и по денежным переводам в Грузию – более 1,7 миллиарда долларов за январь-ноябрь, то есть на 470% больше, чем годом ранее.
Часть оппозиции и неправительственных организаций не раз заявляла о массовом и бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Некоторые даже выступали за введение визового режима для россиян.
По данным МВД Грузии, с 1 января по 30 сентября в страну въехали и оставались более 112 тысяч граждан России.
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