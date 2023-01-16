https://sputnik-georgia.ru/20230116/gripp-stal-opasnee-koronavirusa--chkhaidze-rasskazal-ob-epidsituatsii-v-gruzii-273969336.html

"Грипп стал опаснее коронавируса" – Чхаидзе рассказал об эпидситуации в Грузии

"Грипп стал опаснее коронавируса" – Чхаидзе рассказал об эпидситуации в Грузии

Сейчас в Грузии в основном циркулирует вирус гриппа типа А 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T17:52+0400

2023-01-16T17:52+0400

2023-01-16T17:52+0400

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тбилиси

иване чхаидзе

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. В настоящее время в Грузии, в основном, распространены вирус гриппа и коронавирус, заявил меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. По его словам, оба вируса очень распространены и их активность в зимнее время была ожидаема.Как отметил Чхаидзе, в декабре и начале января этот показатель снижался, однако не факт, что данная тенденция стабильно продолжится. Медики ждут увеличения случаев в январе-феврале. Самым опасным на данный момент медики считают вирус гриппа. Сейчас в Грузии в основном циркулирует вирус гриппа типа А, часть случаев вызвана вирусом типа H1N1, а часть - H3N2. "На тяжесть течения заболевания, вызванного вирусом гриппа, нужно обращать значительно большее внимание, чем на заболевания, вызванные коронавирусом. Высокая температура, сильная слабость, боль головы и мышц, кашель, высокий риск развития воспаления легких характерны гриппу", - подчеркнул Чхаидзе. По этим причинам, основной показатель госпитализации приходится именно на вирус гриппа, отметил специалист.В школах Грузии возобновился учебный процесс – медики призвали родителей к осторожности>>Что касается нового субварианта "омикрона" - "кракена", который быстро распространяется по миру, то, по словам Чхаидзе, его в Грузии пока нет. Он пояснил, что "кракен" быстро распространяется, но не отличается тяжелым течением. Данный вариант зафиксирован в 38 странах мира. В Грузии доминантным остается один из подтипов "омикрона" - BA.5. По последним данным, в течение последней недели в Грузии наблюдается небольшой рост новых случаев - 200-300 в день. При этом в стране ежедневно делается по 6-7 тысяч тестов на коронавирус.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, тбилиси, иване чхаидзе