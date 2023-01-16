https://sputnik-georgia.ru/20230116/v-shkolakh-gruzii-vozobnovilsya-uchebnyy-protsess---mediki-prizvali-roditeley-k-ostorozhnosti-273955680.html
В школах Грузии возобновился учебный процесс – медики призвали родителей к осторожности
В школах Грузии возобновился учебный процесс – медики призвали родителей к осторожности
Врачи настоятельно рекомендуют родителям не отпускать детей в школу или детсад с симптомами заболевания 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T11:33+0400
2023-01-16T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузинские медики призывают родителей воспитанников детских садов и школьников к осторожности на фоне распространения вирусов и гриппа. С 16 января в Грузии возобновился учебно-воспитателынй процесс после новогодних каникул, которые длились почти 20 дней. Врачи настотельно рекомендуют родителям не отпускать детей в школу или детсад с симптомами заболевания. В Грузии обеспокоены ухудшением эпидситуации в мире и появлением нового субварианта "омикрона" – "кракена", который отличается еще более сильной заразностью, чем предыдущие варианты этой инфекции. Данный подтип коронавируса пока не встречается и в Грузии, доминантным остается один из подтипов "омикрона" – BA.5. Однако риск его появления и распространения большой. По словам медиков, он является менее чувствительным не только к стандартной вакцине, но и к вакцине нового поколения, к так называемой бивалентной, улучшенной вакцине. Именно на фоне эпидизменений в мире, клиническая группа Грузии, состоящая из медиков и эпидемиологов, начала работу над новым протоколом управления коронавируса, который будет опубликован в ближайшее время. По последним данным, в течение последней недели наблюдается небольшой рост новых случаев, но не превышает 200-300 в день. В день в Грузии, в среднем, делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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В школах Грузии возобновился учебный процесс – медики призвали родителей к осторожности
11:33 16.01.2023 (обновлено: 12:00 16.01.2023)
Врачи настоятельно рекомендуют родителям не отпускать детей в школу или детсад с симптомами заболевания
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузинские медики призывают родителей воспитанников детских садов и школьников к осторожности на фоне распространения вирусов и гриппа.
С 16 января в Грузии возобновился учебно-воспитателынй процесс после новогодних каникул, которые длились почти 20 дней. Врачи настотельно рекомендуют родителям не отпускать детей в школу или детсад с симптомами заболевания.
"Снижения заболеваемости пока не наблюдается... Для того, чтобы медсектор слишком не перегрузился, мы все должны содействовать и помогать сектору здравоохранения", – заявила эпидемиолог Натиа Гордадзе в эфире телекомпании "Рустави 2".
В Грузии обеспокоены ухудшением эпидситуации в мире и появлением нового субварианта "омикрона" – "кракена", который отличается еще более сильной заразностью, чем предыдущие варианты этой инфекции.
Данный подтип коронавируса пока не встречается и в Грузии, доминантным остается один из подтипов "омикрона" – BA.5. Однако риск его появления и распространения большой. По словам медиков, он является менее чувствительным не только к стандартной вакцине, но и к вакцине нового поколения, к так называемой бивалентной, улучшенной вакцине.
Именно на фоне эпидизменений в мире, клиническая группа Грузии, состоящая из медиков и эпидемиологов, начала работу над новым протоколом управления коронавируса, который будет опубликован в ближайшее время.
По последним данным, в течение последней недели наблюдается небольшой рост новых случаев, но не превышает 200-300 в день. В день в Грузии, в среднем, делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус.