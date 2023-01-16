https://sputnik-georgia.ru/20230116/kakie-lekarstva-podesheveyut-v-gruzii-minzdrav-obnarodoval-spisok-s-novymi-tsenami-273956997.html

Какие лекарства подешевеют в Грузии? Минздрав обнародовал список с новыми ценами

Какие лекарства подешевеют в Грузии? Минздрав обнародовал список с новыми ценами

Власти страны установили максимальный предел, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T12:16+0400

2023-01-16T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Более 1,3 тысячи медикаментов, предназначенных для лечения хронических и онкологических заболеваний, будут продаваться в Грузии по новой, более низкой цене, сообщает минздрав Грузии. Перечень лекарств доступен по этой ссылке.С 2023 года власти страны установили максимальный предел, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. Так, с 15 февраля фармкомпании не смогут продавать лекарства выше определенной государством цены. До этого им дали время на то, чтобы пересмотреть цены. Главная цель реформы – повысить доступ к медикаментам, установить справедливые цены и обеспечить прозрачность фармрынка. По инициативе правительства Грузии с марта 2022 года для страны открылся турецкий фармрынок. Данное новшество сократило цены на лекарства в Грузии на 60-80%. В результате каждый год граждане страны смогут сэкономить около 200 миллионов лари. Минздрав Грузии намерен вести мониторинг данного процесса – аптеки будут обязаны в онлайн-режиме предоставлять информацию, а у минздрава будет доступ к базам фармсектора, чтобы следить за ценами.Впервые о том, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства, заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили в ноябре 2021 года.План действий фармацевтической сферы минздрав Грузии разработан с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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