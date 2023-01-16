https://sputnik-georgia.ru/20230116/kobiashvili-okazalsya-edinstvennym-kandidatom-na-post-prezidenta-federatsii-futbola-gruzii-273949481.html
Кобиашвили оказался единственным кандидатом на пост президента Федерации футбола Грузии
Кобиашвили оказался единственным кандидатом на пост президента Федерации футбола Грузии
Последний избирательный съезд федерации прошел 15 февраля 2019 года. На пост президента второй раз подряд был избран Леван Кобиашвили. 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T07:32+0400
2023-01-16T07:32+0400
2023-01-16T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Действующий президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили стал единственным кандидатом, который примет участие в предстоящих выборах главы ФФГ 4 февраля. Члены ФФГ до 14 января должны были представить кандидатов не только в президенты, но и в члены исполкома, а также делегатов съезда. Кобиашвили в кандидаты на пост главы федерации выдвинули 29 субъектов исполнительного комитета из 30. Леван Кобиашвили примет участие в выборах исполкома УЕФА >>Президент ФФГ избирается сроком на четыре года. Последний избирательный съезд федерации прошел 15 февраля 2019 года. На пост президента второй раз подряд был избран Леван Кобиашвили. Во время прошлых выборов он также был единственным кандидатом на пост. Бывший капитан сборной Грузии (100 матчей в сборной) возглавляет ФФГ с 2015 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, спорт, новости, леван кобиашвили, федерация футбола грузии
грузия, спорт, новости, леван кобиашвили, федерация футбола грузии
Кобиашвили оказался единственным кандидатом на пост президента Федерации футбола Грузии
Последний избирательный съезд федерации прошел 15 февраля 2019 года. На пост президента второй раз подряд был избран Леван Кобиашвили.
ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Действующий президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили стал единственным кандидатом, который примет участие в предстоящих выборах главы ФФГ 4 февраля.
Члены ФФГ до 14 января должны были представить кандидатов не только в президенты, но и в члены исполкома, а также делегатов съезда.
Кобиашвили в кандидаты на пост главы федерации выдвинули 29 субъектов исполнительного комитета из 30.
Президент ФФГ избирается сроком на четыре года. Последний избирательный съезд федерации прошел 15 февраля 2019 года. На пост президента второй раз подряд был избран Леван Кобиашвили. Во время прошлых выборов он также был единственным кандидатом на пост.
Бывший капитан сборной Грузии (100 матчей в сборной) возглавляет ФФГ с 2015 года.