https://sputnik-georgia.ru/20230116/o-chem-pel-legendarnyy-kikabidze-top-10-glavnykh-pesen-znamenitogo-artista-273952752.html

О чем пел легендарный Кикабидзе: топ-10 главных песен знаменитого артиста

О чем пел легендарный Кикабидзе: топ-10 главных песен знаменитого артиста

Его голос восхищал, согревал, вызывал ностальгию по лучшим временам и напоминал о великом таланте, глубоких чувствах и мудрой философии народа Грузии 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T10:02+0400

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2023-01-16T10:02+0400

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Легендарный грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Буба Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет в Тбилиси в воскресенье, 15 января. Sputnik Грузия предлагает послушать топ-пять самых известных песен легендарного грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, которые, без сомнения, можно назвать песнями-мудростями. 1. "Мои года"Автор слов – поэт Роберт Рождественский, музыка принадлежит композитору Георгию Мовсесяну. Композиция "Мои года" была написана в 1981 году. Ее телевизионная премьера состоялась в 1982-м. Композиция мгновенно стала визитной карточкой Вахтанга Кикабидзе, без которой не обходился ни один его концерт. Примечательно, что в момент премьеры этой песни Кикабидзе было сорок с небольшим лет. Однако седина, грузинский акцент и актерский талант (в клип на эту песню артист вдумчиво смотрелся в зеркало) сделали свое дело. Выражение же "Мои года – мое богатство" стало крылатым, войдя даже в "Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений" в качестве "иносказательного выражения гордости за достойно прожитые годы". 2. "Виноградная косточка" Одно из самых красивых исполнений песни Булата Окуджава "Виноградная косточка".3. "Где-то там далеко" Одна из самых замечательных песен Кикабидзе "Где-то там далеко". Автор текста – Андрей Бердзенишвили, аранжировка – Левона Шахбазяна, автор музыки – сам Вахтанг Кикабидзе. 4. "Дерево под окнами в саду" Песня-проповедь Вахтанга Кикабидзе, о любви к матери, которую Буба обожал всю жизнь. Музыка – Гурама Грановского, стихи – Юлии Старостиной. Песня вошла в альбом "Старики – разбойники" (2004 г.). 5. "Молитва" Еще одна божественная песня Булата Окуджава в исполнении Вахтанга Кикабидзе. 6. "Ох сирун сирун" Вахтанг Кикабидзе не только дружил с народом Армении, но и прекрасно пел на армянском языке. Песня "Ох сиру сирун" в исполнении Бубы – отличное тому подтверждение. 7. "Песня о друге" Редко кто песни Владимира Высоцкого пел также проникновенно, как Кикабидзе. 8. "Я пьян от любви" Потрясающая песня "Я пьян от любви". Вахтанг Константинович в составе ВИА Орэра душевно исполняет на турецком языке. 9. "Чито-гврито" Композитор – Гия Канчели, поэт – Петр Грузинский. Эта запись сделана на концерте "Песня-78". В предисловии Буба рассказывает аудитории содержание песни на русском языке, а после поет на родном, на грузинском. Песня "Чито-гврито" из кинофильма "Мимино" Георгия Данелия – не только визитная карточка Вахтанга Константиновича, но и всей Грузии. 10. "Мы уходим" Мы тебя никогда не забудем, Буба!Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, вахтанг кикабидзе, роберт рождественский, булат окуджава