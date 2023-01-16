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https://sputnik-georgia.ru/20230116/saakashvili-ispolzuyut-dlya-partiynykh-tseley--deputat-273963166.html
Саакашвили используют для партийных целей – депутат
Саакашвили используют для партийных целей – депутат
Оппозиция спекулирует состоянием здоровья бывшего президента, уверен депутат 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T14:16+0400
2023-01-16T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили используется для достижения политических целей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания – 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде. Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка. Самая крупная оппозиционная партия Грузии готовится к выборам председателя&gt;&gt;&gt;Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, украина, тбилиси, одесская область, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, украина, тбилиси, одесская область, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили используют для партийных целей – депутат

14:16 16.01.2023 (обновлено: 14:34 16.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerСуд над Саакашвили. Сторонники ЕНД у здания тбилисского суда 14 декабря 2022 года
Суд над Саакашвили. Сторонники ЕНД у здания тбилисского суда 14 декабря 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Оппозиция спекулирует состоянием здоровья бывшего президента, уверен депутат
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили используется для достижения политических целей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.

"Мне кажется, что все делают люди, которые прекрасно используют состояние здоровья Саакашвили для собственных партийных целей. Они изо всех сил стараются, чтобы, с одной стороны, все как-то показать в драматичном свете, а с другой – чтобы им не пришлось отвечать на вопросы, которые касаются причин ухудшения состояния его здоровья", – заявил Сарджвеладзе.

С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания – 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней.
Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья.
Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде.
Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка.
Самая крупная оппозиционная партия Грузии готовится к выборам председателя>>>
Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения.
В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати.

Арест и уголовные дела

Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
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