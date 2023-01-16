https://sputnik-georgia.ru/20230116/saakashvili-ispolzuyut-dlya-partiynykh-tseley--deputat-273963166.html
Саакашвили используют для партийных целей – депутат
Саакашвили используют для партийных целей – депутат
Оппозиция спекулирует состоянием здоровья бывшего президента, уверен депутат 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T14:16+0400
2023-01-16T14:16+0400
2023-01-16T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили используется для достижения политических целей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания – 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде. Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка. Самая крупная оппозиционная партия Грузии готовится к выборам председателя>>>Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, украина, тбилиси, одесская область, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, украина, тбилиси, одесская область, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили используют для партийных целей – депутат
14:16 16.01.2023 (обновлено: 14:34 16.01.2023)
Оппозиция спекулирует состоянием здоровья бывшего президента, уверен депутат
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили используется для достижения политических целей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.
"Мне кажется, что все делают люди, которые прекрасно используют состояние здоровья Саакашвили для собственных партийных целей. Они изо всех сил стараются, чтобы, с одной стороны, все как-то показать в драматичном свете, а с другой – чтобы им не пришлось отвечать на вопросы, которые касаются причин ухудшения состояния его здоровья", – заявил Сарджвеладзе.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания – 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней.
Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья.
Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде.
Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка.
Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения.
В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.