https://sputnik-georgia.ru/20230113/samaya-krupnaya-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-gotovitsya-k-vyboram-predsedatelya-273919767.html
Самая крупная оппозиционная партия Грузии готовится к выборам председателя
Самая крупная оппозиционная партия Грузии готовится к выборам председателя
Выборы председателя стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в 10:00 30 января 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T22:22+0400
2023-01-13T22:22+0400
2023-01-13T22:52+0400
грузия
новости
политика
ника мелия
михаил саакашвили
леван хабеишвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. В самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" началась регистрация избирателей перед выборами председателя партии, заявила член партии Нино Котаишвили. Сами выборы председателя стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в 10:00 30 января. По словам Котаишвили, зарегистрироваться члены партии для участия в выборах смогут до 10:00 26 января. Процедура регистрации простая, пользователи должны пройти авторизацию через соцсети, а после заполнить специальную форму и пройти проверку. Процесс голосования будет тайным и электронным. У каждого избирателя будет право проголосовать один раз, при этом им придется подтверждать свой голос. Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов. Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующим борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Война компроматов в Грузии – в центре скандала оказалась мать Саакашвили>> Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Ослабление ЕНД очевидно всем: политолог о расколе в главной оппозиционной партии Грузии >>Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое нацдвижение
Самая крупная оппозиционная партия Грузии готовится к выборам председателя
22:22 13.01.2023 (обновлено: 22:52 13.01.2023)
Выборы председателя стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в 10:00 30 января
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. В самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" началась регистрация избирателей перед выборами председателя партии, заявила член партии Нино Котаишвили.
Сами выборы председателя стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в 10:00 30 января.
По словам Котаишвили, зарегистрироваться члены партии для участия в выборах смогут до 10:00 26 января.
Процедура регистрации простая, пользователи должны пройти авторизацию через соцсети, а после заполнить специальную форму и пройти проверку.
Процесс голосования будет тайным и электронным. У каждого избирателя будет право проголосовать один раз, при этом им придется подтверждать свой голос.
В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.
Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов.
Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующим борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.