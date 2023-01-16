https://sputnik-georgia.ru/20230116/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-16-do-22-yanvarya-273953564.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 16 до 22 января

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 16 до 22 января

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает погода без осадков 16.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду в Тбилиси на этой неделе. В понедельник, 16 января, в столице ожидается ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит минус три градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 7 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 17:56. Во вторник, 17 января, в Тбилиси сохранится сравнительно теплая и ясная погода. Восход солнца будет в 08:25. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 1 градус, а днем столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 17:57. В среду, 18 января, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:24. Минимальная температура воздуха ночью составит минус два градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 8 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 17:58. В четверг, 19 января, погода в столице Грузии сохранится солнечной. Восход солнца будет в 08:24. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 0 градусов, а днем поднимется максимум до 7 градуса тепла. Закат в Тбилиси будет в 17:59. В пятницу, 20 января, в Тбилиси ожидается местами облачная, местами преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:23. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс один градус, а днем прогреется до максимум шести градусов тепла. Скорость ветра 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:00. В субботу, 21 января, в Тбилиси погода будет преимущественно облачной. Восход солнца будет в 08:22. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс один градус, днем воздух прогреется до пяти градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 17:01. В воскресенье, 22 января, в столице Грузии будет частично облачная погода. Восход солнца будет в 08:22. Минимальная температура воздуха ночью составит минус один градус, а днем поднимется максимум до шести градусов. Закат в Тбилиси будет в 18:03.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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