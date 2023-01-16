https://sputnik-georgia.ru/20230116/v-gruzii-uvelichilos-chislo-neimuschikh-semey-273933869.html

В Грузии увеличилось число неимущих семей

В Грузии увеличилось число неимущих семей

В Тбилиси, согласно статистическим данным, за чертой бедности живет каждая шестая семья 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T07:01+0400

2023-01-16T07:01+0400

2023-01-15T19:48+0400

грузия

новости

общество

агентство социального обслуживания грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/14/273248434_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_4ea3e641634490d18b9a7d9bdf6a44ec.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Число неимущих семей в Грузии за 11 месяцев 2022 года выросло на 1,5% и составило 178,5 тысячи, говорится в материалах на сайте Агентства социального обслуживания. Всего процент неимущих семей, живущих на пособие от государства, к 1 декабря 2022 составил 16,7% от общего количества семей Грузии. Сколько неимущих получили работу в Грузии – премьер о результатах госпрограммы>>>При этом общее число граждан страны, живущих на грани нищеты, в период с 1 января по 1 декабря увеличилось на 2,7% и составило около 666 тысяч человек. Из общего числа неимущих граждан 249,8 тысячи несовершеннолетние, при этом 64,8 тысячи – дети до 6 лет. Еще 110,4 тысячи человек, живущих на грани нищеты, – пенсионеры. Наибольшее число бедных семей проживает в Тбилиси – 39,3 тысячи, в Квемо Картли – 22,8 тысячи, в Имерети – 22,7 тысячи. Меньше всего таких семей – в регионах Мцхета-Мтианети (5,4 тысячи) и в Самцхе-Джавахети (5 тысяч). При этом в Тбилиси за чертой бедности живет каждая шестая семья, в Шида-Картли, Самегрело - Земо Сванети, Гурии и в Квемо Картли – каждая пятая, а в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – каждая третья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, агентство социального обслуживания грузии