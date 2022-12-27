https://sputnik-georgia.ru/20221227/skolko-neimuschikh-poluchili-rabotu-v-gruzii--premer-o-rezultatakh-gosprogrammy-273457139.html

Сколько неимущих получили работу в Грузии – премьер о результатах госпрограммы

Сколько неимущих получили работу в Грузии – премьер о результатах госпрограммы

Главная задача правительства - трудоустроить всех граждан данной категории как в частном, так и в государственном секторе, заявил премьер 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T16:27+0400

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2022-12-27T16:33+0400

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ираклий гарибашвили

социальная сфера в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Количество граждан со статусом социально незащищенного лица, трудоустроенных на общественных работах в рамках госпрограммы, превысило 30 тысяч, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили подводя итоги 2022 года. Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. По информации премьера, в стране 200 тысяч социально незащищенных трудоспособных граждан, и главная задача правительства - трудоустроить их всех как в частном, так и в государственном секторе. Цель программы - создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда людей, которые долгое времени не были трудоустроены.Работа для соцнезащищенных: в Грузии усиливают контроль над программой >>Участвующие в госпрограмме соцнезащищенные граждане работают дворниками, уборщиками, охранниками. Ежедневно очищаются дворы более 550 детских садов, более 300 скверов и парков, более 160 спортивных площадок. Участники программы были трудоустроены и в Национальном лесном агентстве, приняли активное участие в процессе тушения пожара в Боржомском ущелье в конце августа. Программа трудоустройства Прежде чем включить граждан в программу, специалисты оценивают их знания, навыки и опыт работы. Бенефициаров делят по группам: те, кто давно не работал и их опыт не отвечает требованиям рынка труда; те, кто хочет трудоустроиться вне зависимости от квалификации; те, кто неформально трудоустроен или ведет неформальную экономическую деятельность. В зависимости от того, в какую группу попал бенефициар, ему предлагают либо общественные работы, либо курсы профподготовки, либо легализацию экономической деятельности. Программа трудоустройства предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом. Работа для соцнезащищенных: кто и где нашел работу в Грузии >>Социально незащищенные продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет, и их статус не будет пересмотрен. По программе с неимущими заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями здоровья. Если получающие пособие граждане откажутся от предложенной в рамках программы работы, через год пройдет проверка их социально-экономического положения. Это не коснется лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем. Всего, по данным на 1 августа 2022 года, в Грузии было зарегистрировано 664,3 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,8% всего населения страны. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, социальная сфера в грузии