https://sputnik-georgia.ru/20230116/zhiteli-gruzii-ezhegodno-ekonomyat-200-mln-lari-na-lekarstvakh---premer-273962445.html

Жители Грузии ежегодно экономят 200 млн лари на лекарствах – премьер

Жители Грузии ежегодно экономят 200 млн лари на лекарствах – премьер

Из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 200 наименований 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T13:54+0400

2023-01-16T13:54+0400

2023-01-16T14:06+0400

новости

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Население Грузии ежегодно экономит около 200 миллионов лари на медикаментах (порядка 74 миллионов долларов) после открытия турецкого фармацевтического рынка, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Для снижения цен на лекарства правительство Грузии открыло фармрынок Турции. С середины января прошлого года в Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 200 наименований, в результате цены на лекарства сократились до 80%.С 2023 года власти Грузии установили ценовой предел, выше которого в стране нельзя будет продавать те или иные медикаменты. На первом этапе новшество коснулось более 1,3 тысячи хронических и онкологических медикаментов. Перечень лекарств обнародован по этой ссылке.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства. План действий фармацевтической сферы минздрав Грузии разработан с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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