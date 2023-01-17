https://sputnik-georgia.ru/20230117/-sud-udovletvoril-khodataystvo-po-delu-usa2georgia-273999078.html
Суд удовлетворил ходатайство по делу USA2GEORGIA
Суд удовлетворил ходатайство по делу USA2GEORGIA
Национальное агентство конкуренции вынесет окончательное решение по делу USA2GEORGIA до конца 2023 года 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T14:57+0400
2023-01-17T14:57+0400
2023-01-17T16:28+0400
тбилисский городской суд
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общество
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Национального агентства конкуренции по делу компании по перевозке товаров USA2GEORGIA, сообщает пресс-служба ведомства.Согласно решению суда, если покупатель в течение 30 дней не оплатит стоимость хранения предмета на складе в Грузии и не заберет посылку, то не лишится своего приобретения.До тех пор, пока агентство не примет окончательное решение по возможному нарушению закона Грузии о правах потребителей, компании USA2GEORGIA запрещается продавать продукцию или оставлять ее в своей собственности.Национальное агентство конкуренции объявит окончательное решение по данному вопросу до конца 2023 года.Агентство конкуренции заинтересовалось работой компании USA2GEORGIA>>>В декабре 2022 года Агентство конкуренции начало изучение факта, касающегося возможного нарушения прав потребителей со стороны компании USA2GEORGIA, на основе заявки покупателя. Недовольство было вызвано тем, что USA2GEORGIA без предупреждения клиента изменила правило подсчета веса товара и вместо реального веса использовала формулу подсчета объемного веса, что значительно повысило цену.Помимо этого, со слов потребителя, USA2GEORGIA поздно загрузила на свой сайт информацию о доставленных онлайн-магазинами в США товарах, в связи с чем клиент не смог воспользоваться правом на переупаковку товаров. По последним данным, в агентство поступило 107 заявок, из них 58 дел находятся в процессе рассмотрения. В отношении девяти торговцев оформлено условное обязательство в пользу потребителей. Это означает, что торговец обязан изменить политику деятельности и восстановить права тех потребителей, которые в прошлом, предположительно, пострадали из-за их торговой политики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилисский городской суд, грузия, новости, общество
тбилисский городской суд, грузия, новости, общество
Суд удовлетворил ходатайство по делу USA2GEORGIA
14:57 17.01.2023 (обновлено: 16:28 17.01.2023)
Национальное агентство конкуренции вынесет окончательное решение по делу USA2GEORGIA до конца 2023 года
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Национального агентства конкуренции по делу компании по перевозке товаров USA2GEORGIA, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно решению суда, если покупатель в течение 30 дней не оплатит стоимость хранения предмета на складе в Грузии и не заберет посылку, то не лишится своего приобретения.
До тех пор, пока агентство не примет окончательное решение по возможному нарушению закона Грузии о правах потребителей, компании USA2GEORGIA запрещается продавать продукцию или оставлять ее в своей собственности.
Национальное агентство конкуренции объявит окончательное решение по данному вопросу до конца 2023 года.
В декабре 2022 года Агентство конкуренции начало изучение факта, касающегося возможного нарушения прав потребителей со стороны компании USA2GEORGIA, на основе заявки покупателя. Недовольство было вызвано тем, что USA2GEORGIA без предупреждения клиента изменила правило подсчета веса товара и вместо реального веса использовала формулу подсчета объемного веса, что значительно повысило цену.
Помимо этого, со слов потребителя, USA2GEORGIA поздно загрузила на свой сайт информацию о доставленных онлайн-магазинами в США товарах, в связи с чем клиент не смог воспользоваться правом на переупаковку товаров.
По последним данным, в агентство поступило 107 заявок, из них 58 дел находятся в процессе рассмотрения. В отношении девяти торговцев оформлено условное обязательство в пользу потребителей. Это означает, что торговец обязан изменить политику деятельности и восстановить права тех потребителей, которые в прошлом, предположительно, пострадали из-за их торговой политики.