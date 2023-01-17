https://sputnik-georgia.ru/20230117/-sud-udovletvoril-khodataystvo-po-delu-usa2georgia-273999078.html

Суд удовлетворил ходатайство по делу USA2GEORGIA

Суд удовлетворил ходатайство по делу USA2GEORGIA

Национальное агентство конкуренции вынесет окончательное решение по делу USA2GEORGIA до конца 2023 года 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T14:57+0400

2023-01-17T14:57+0400

2023-01-17T16:28+0400

тбилисский городской суд

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Национального агентства конкуренции по делу компании по перевозке товаров USA2GEORGIA, сообщает пресс-служба ведомства.Согласно решению суда, если покупатель в течение 30 дней не оплатит стоимость хранения предмета на складе в Грузии и не заберет посылку, то не лишится своего приобретения.До тех пор, пока агентство не примет окончательное решение по возможному нарушению закона Грузии о правах потребителей, компании USA2GEORGIA запрещается продавать продукцию или оставлять ее в своей собственности.Национальное агентство конкуренции объявит окончательное решение по данному вопросу до конца 2023 года.Агентство конкуренции заинтересовалось работой компании USA2GEORGIA>>>В декабре 2022 года Агентство конкуренции начало изучение факта, касающегося возможного нарушения прав потребителей со стороны компании USA2GEORGIA, на основе заявки покупателя. Недовольство было вызвано тем, что USA2GEORGIA без предупреждения клиента изменила правило подсчета веса товара и вместо реального веса использовала формулу подсчета объемного веса, что значительно повысило цену.Помимо этого, со слов потребителя, USA2GEORGIA поздно загрузила на свой сайт информацию о доставленных онлайн-магазинами в США товарах, в связи с чем клиент не смог воспользоваться правом на переупаковку товаров. По последним данным, в агентство поступило 107 заявок, из них 58 дел находятся в процессе рассмотрения. В отношении девяти торговцев оформлено условное обязательство в пользу потребителей. Это означает, что торговец обязан изменить политику деятельности и восстановить права тех потребителей, которые в прошлом, предположительно, пострадали из-за их торговой политики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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