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Басилашвили вылетел с Australian Open
Басилашвили вылетел с Australian Open
Грузин уступил американцу в четырех сетах – 4:6, 2:6, 6:4, 5:7 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T11:53+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Первая ракетка Грузии и 90 номер в рейтинге ATP Николоз Басилашвили не смог пройти первый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и проиграл американцу Тейлору Фрицу. После двух с половиной часов встречи грузин уступил американцу в четырех сетах – 4:6, 2:6, 6:4, 5:7. Казалось, Фриц убедительно вел дело к итоговой победе, но третий сет Басилашвили начал с брейка и сохранил это преимущество до конца. Так возникла необходимость провести четвертый сет. Фриц завершил матч с 32 эйсами, а у Басилашвили было больше двойных ошибок, чем эйсов (11/9). Американец использовал пять брейк-пойнтов из восьми, Басилашвили – два из четырех. Во втором круге Фриц встретится с победителем матча Цзэн Чжуньсинь (Тайвань) - Алексей Попырин (Австралия). Действующим чемпионом Australian Open является 36-летний испанец Рафаэль Надаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, рафаэль надаль, николоз басилашвили, австралия, atp
Басилашвили вылетел с Australian Open
Грузин уступил американцу в четырех сетах – 4:6, 2:6, 6:4, 5:7
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Первая ракетка Грузии и 90 номер в рейтинге ATP Николоз Басилашвили не смог пройти первый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и проиграл американцу Тейлору Фрицу.
После двух с половиной часов встречи грузин уступил американцу в четырех сетах – 4:6, 2:6, 6:4, 5:7.
Казалось, Фриц убедительно вел дело к итоговой победе, но третий сет Басилашвили начал с брейка и сохранил это преимущество до конца. Так возникла необходимость провести четвертый сет.
Фриц завершил матч с 32 эйсами, а у Басилашвили было больше двойных ошибок, чем эйсов (11/9). Американец использовал пять брейк-пойнтов из восьми, Басилашвили – два из четырех.
Во втором круге Фриц встретится с победителем матча Цзэн Чжуньсинь (Тайвань) - Алексей Попырин (Австралия).
Действующим чемпионом Australian Open является 36-летний испанец Рафаэль Надаль.