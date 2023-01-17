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Басилашвили вылетел с Australian Open

Басилашвили вылетел с Australian Open

Грузин уступил американцу в четырех сетах – 4:6, 2:6, 6:4, 5:7 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Первая ракетка Грузии и 90 номер в рейтинге ATP Николоз Басилашвили не смог пройти первый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и проиграл американцу Тейлору Фрицу. После двух с половиной часов встречи грузин уступил американцу в четырех сетах – 4:6, 2:6, 6:4, 5:7. Казалось, Фриц убедительно вел дело к итоговой победе, но третий сет Басилашвили начал с брейка и сохранил это преимущество до конца. Так возникла необходимость провести четвертый сет. Фриц завершил матч с 32 эйсами, а у Басилашвили было больше двойных ошибок, чем эйсов (11/9). Американец использовал пять брейк-пойнтов из восьми, Басилашвили – два из четырех. Во втором круге Фриц встретится с победителем матча Цзэн Чжуньсинь (Тайвань) - Алексей Попырин (Австралия). Действующим чемпионом Australian Open является 36-летний испанец Рафаэль Надаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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