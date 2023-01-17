https://sputnik-georgia.ru/20230117/denezhnye-perevody-v-gruziyu-ustanovili-istoricheskiy-rekord-273981164.html

Денежные переводы в Грузию установили исторический рекорд

Денежные переводы в Грузию установили исторический рекорд

Из России в декабре 2022 года поступило денежных переводов в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T09:01+0400

2023-01-17T09:01+0400

2023-01-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2022 года вырос на 86,1% по сравнению с 2021 годом и составил 4 372,4 миллиона долларов, что является историческим максимумом.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев 2021 года уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 2 067,7 миллиона долларов – 47,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в ноябре выросли в восемь разДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2022 года выросли на 133,2% по сравнению с декабрем 2021 года и составили 535,3 миллиона долларов.В декабре из России перечислено 317,3 миллиона долларов – 59,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в декабре 2022 года поступило денежных переводов на 699,2% больше, чем за тот же период 2021 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ декабре из Грузии за границу перевели 33,8 миллиона долларов, что на 1,5% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Нацбанк Грузии намерен оцифровать денежные переводы >>За 2022 год из Грузии за границу перевели 343,5 миллиона долларов, что на 8,4% больше, чем за 2021 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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