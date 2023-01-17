https://sputnik-georgia.ru/20230117/denezhnye-perevody-v-gruziyu-ustanovili-istoricheskiy-rekord-273981164.html
Денежные переводы в Грузию установили исторический рекорд
Денежные переводы в Грузию установили исторический рекорд
Из России в декабре 2022 года поступило денежных переводов в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T09:01+0400
2023-01-17T09:01+0400
2023-01-17T09:01+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
денежные переводы
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_b306d9ab28682653cfd05140dbcec2a5.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2022 года вырос на 86,1% по сравнению с 2021 годом и составил 4 372,4 миллиона долларов, что является историческим максимумом.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев 2021 года уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 2 067,7 миллиона долларов – 47,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в ноябре выросли в восемь разДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2022 года выросли на 133,2% по сравнению с декабрем 2021 года и составили 535,3 миллиона долларов.В декабре из России перечислено 317,3 миллиона долларов – 59,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в декабре 2022 года поступило денежных переводов на 699,2% больше, чем за тот же период 2021 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ декабре из Грузии за границу перевели 33,8 миллиона долларов, что на 1,5% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Нацбанк Грузии намерен оцифровать денежные переводы >>За 2022 год из Грузии за границу перевели 343,5 миллиона долларов, что на 8,4% больше, чем за 2021 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_72:0:1929:1393_1920x0_80_0_0_3f3f2f6fe1975351a9c30b19fc01bc3b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, денежные переводы, статистика
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, денежные переводы, статистика
Денежные переводы в Грузию установили исторический рекорд
Из России в декабре 2022 года поступило денежных переводов в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2022 года вырос на 86,1% по сравнению с 2021 годом и составил 4 372,4 миллиона долларов, что является историческим максимумом.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев 2021 года уступала первенство Италии.
Статистика денежных переводов в Грузию за 2022 год
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
2 067,7
402,5
Италия
431,7
11,9
США
327,1
14,9
Греция
224,2
-2,5
Израиль
199,0
6,5
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило 2 067,7 миллиона долларов – 47,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России в ноябре выросли в восемь раз
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2022 года выросли на 133,2% по сравнению с декабрем 2021 года и составили 535,3 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за декабрь 2022 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
317,3
699,2
Италия
43,2
14,0
США
34,3
28,7
Греция
20,7
0,9
Израиль
19,1
7,9
В декабре из России перечислено 317,3 миллиона долларов – 59,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в декабре 2022 года поступило денежных переводов на 699,2% больше, чем за тот же период 2021 года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В декабре из Грузии за границу перевели 33,8 миллиона долларов, что на 1,5% больше, чем за тот же месяц 2021 года.
За 2022 год из Грузии за границу перевели 343,5 миллиона долларов, что на 8,4% больше, чем за 2021 год.