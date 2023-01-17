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Экономика Азербайджана выросла на 4,6%

Экономика Азербайджана выросла на 4,6%

В структуре ВВП Азербайджана 51,1% заняла промышленность; 8,2% - торговля 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T21:54+0400

2023-01-17T21:54+0400

2023-01-17T21:54+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В 2022 году ВВП Азербайджана составил 133,8 млрд манатов, что на 4,6% превышает показатель 2021 года, говорится в отчете Госкомстата АР.По его данным, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась в указанный период на 2,7%, а в ненефтегазовом секторе - выросла на 9,1%, сообщил Sputnik Азербайджан.Согласно информации, в структуре ВВП 51,1% заняла промышленность; 8,2% - торговля, ремонт транспортных средств; 6% - транспорт и складское хозяйство; 4,8% - строительство; 4,8% - сельское, лесное хозяйство и рыболовство; 1,4% - информация и связь; 1,6% - размещение туристов и сектор общественного питания; 7,4% - чистые налоги на продукцию и импорт; 14,7% - другие сферы.В отчете Госкомстата указывается, что ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил 13 292,2 маната.Напомним, что правительство прогнозировало рост ВВП Азербайджана в 2023 году на 2,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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