https://sputnik-georgia.ru/20230117/gosudarstvo-o-nas-zabylo---vrachi-skoroy-pomoschi-vnov-protestuyut-v-tbilisi-274005806.html

"Государство о нас забыло" - врачи скорой помощи вновь протестуют в Тбилиси

"Государство о нас забыло" - врачи скорой помощи вновь протестуют в Тбилиси

Минздрав утверждает, что делает все возможное для улучшения рабочих условий сотрудников скорой помощи 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T17:37+0400

2023-01-17T17:37+0400

2023-01-17T17:37+0400

грузия

зураб азарашвили

минздрав

новости

акции протеста

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Врачи и водители службы скорой медицинской помощи провели очередную акцию протеста в Тбилиси, сообщает "ТВ-Пирвели".Медики требуют повышения зарплат, создания нормальных рабочих условий и отставки начальства. По их словам, врачам приходится подрабатывать курьерами, чтобы прокормить себя и семью.На акции протестующие заявили, что для них неприемлемо заявление Минздрава о том, что в состав ведомства, кроме службы скорой помощи, входят еще девять служб и они также выступят с требованием повысить зарплату. Медики отметили, что такой подход для них неприемлем и "государство забыло о них и о их роли перед страной".По информации протестующих, Минздрав пытается воздействовать на медиков, принявших участие в акциях, и финансово повлиять на них."Мы делаем максимум" - глава Минздрава о протесте сотрудников скорой помощи>>>Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что ведомство в рамках возможного делает все для улучшения рабочих условий врачей скорой медицинской помощи. По словам министра, ни одна другая служба, входящая в состав ведомства, не получала трижды премию, кроме службы скорой помощи.Заявление по поводу акций протеста медиков сделали и в Центре координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи ("112"). Администрация центра опровергла информацию об ухудшении рабочих условий сотрудников.Сами медики скорой помощи уверяют, что раньше они могли брать дополнительные дежурства и таким образом увеличивать свою зарплату, однако с января им запретили и это. Также, у врачей скорой помощи нет больше частной медстраховки, упразднен и процесс дезинфекции машин.Администрация "112" категорически опровергла данную информация и объявила готовность начала переговоров с протестующими сотрудниками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, зураб азарашвили, минздрав, новости, акции протеста, тбилиси