https://sputnik-georgia.ru/20230116/my-delaem-maksimum---glava-minzdrava-o-proteste-sotrudnikov-skoroy-pomoschi-273974149.html

"Мы делаем максимум" - глава Минздрава о протесте сотрудников скорой помощи

"Мы делаем максимум" - глава Минздрава о протесте сотрудников скорой помощи

По словам главы Минздрава, в этом году ведомство было вынуждено внедрить понятие минимальной зарплаты у медицинских работников 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T19:35+0400

2023-01-16T19:35+0400

2023-01-16T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Минздрав Грузии в рамках своих возможностей делает все для улучшения условий врачей, работающих в службе скорой медицинской помощи, заявил на брифинге министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. На днях сотрудники службы неотложной скорой помощи провели очередную акцию у здания "112". Они требуют повышения зарплат, создания нормальных рабочих условий и отставки начальства. По их словам, врачам приходится подрабатывать курьерами, чтобы прокормить себя и семью. Следующая акция запланирована на 17 января. По словам Азарашвили, исходя из того, что у представителей разных медицинских сфер очень низкая зарплата, в этом году Минздрав был вынужден внедрить понятие минимальной зарплаты. В случае медсестры она достигает 800 лари (300 долларов), а врача - 1,2 тысячи лари (451 доллар). Сотрудники скорой помощи вновь провели акцию протеста в Тбилиси>>>В случае врачей скорой помощи, оплата на каждое дежурство выросла на 10%, следовательно, за сутки они получают 250 лари (93 долларов). Азарашвили также отметил, что Минздрав в прошлом году трижды выплатил им премию. "Ни одна другая служба, входящая в наше ведомство, не получала трижды такую премию, бонус", - заявил Азарашвили. Что касается страховки врачей скорой помощи, то, по словам Азарашвили, еще в конце ноября началась разработка страхового пакета. Азарашвили уверяет, что в два раза улучшены условия. Руководство "112" ответило протестующим сотрудникам скорой помощи >>Начат и ремонт в большей части офисов служб скорой помощи. По словам Азарашвили, отдельно готовится офис для тбилисской службы скорой помощи, который будет готов через несколько месяцев. По словам Азарашвили, обновляется и автопарк, новые машины будут доставлены уже в этом году. Ранее Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи ("112") опроверг информацию об ухудшении рабочих условий сотрудников. Сами медики скорой помощи уверяют, что раньше они могли брать дополнительные дежурства и таким образом увеличивать свою зарплату, однако с января им запретили и это. Также, у врачей скорой помощи нет больше частной медстраховки, упразднен и процесс дезинфекции машин. Администрация "112" опровергла данную информация и объявила готовность вести переговоры с недовольными сотрудниками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии