https://sputnik-georgia.ru/20230117/izbival-beremennuyu-zhenu-i-nasiloval-padcheritsu-zhitelya-gruzii-prigovorili-k-16-godam-tyurmy-274002243.html

Избивал беременную жену и насиловал падчерицу: жителя Грузии приговорили к 16 годам тюрьмы

Избивал беременную жену и насиловал падчерицу: жителя Грузии приговорили к 16 годам тюрьмы

На суде удалось доказать сразу несколько эпизодов изнасилования 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T15:35+0400

2023-01-17T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв - Sputnik. Телавский районный суд приговорил мужчину к 16 годам тюрьмы за изнасилование падчерицы, которой не было и 14 лет, сообщает прокуратура Грузии. По данным прокуратуры, мужчина был признан виновным не только в изнасиловании, но и в действиях сексуального характера в отношении ребенка, избиении и угрозах в адресов членов семьи. Прокуратуре удалось доказать, что мужчина избивал своих детей, а также свою жену, в том числе в период ее беременности и грозился ее убить. Кроме того, удалось доказать, что мужчина, систематически угрожая побоями, насиловал свою малолетнюю падчерицу и совершал другие действия сексуального характера. На суде удалось доказать сразу несколько эпизодов изнасилования, оправдал суд мужчину лишь в развратных деяниях и по двум эпизодам изнасилования. Оправдание по этим эпизодам прокуратура обжалует в вышестоящей инстанции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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