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Кыргызстан ввел ограничения на вывоз валюты из страны
Кыргызстан ввел ограничения на вывоз валюты из страны
Пограничникам и таможенникам поручено принять меры по пресечению вывоза наличных долларов 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T07:32+0400
2023-01-17T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Установлены лимит на вывоз из Кыргызстана наличных долларов, сообщает пресс-служба кабмина, сообщает Sputnik Кыргызстан.Соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров. Цели: обеспечение финансово-экономической безопасности, стабилизация ситуации на внутреннем валютном рынке, защита национальных интересов Кыргызстана.Временно нельзя:Отмечено, что при вывозе резидентами и гражданами Кыргызстане более 10 тысяч долларов за излишек взимаются 10 процентов от суммы, превышающей лимит.Пограничникам и таможенникам поручено принять меры по пресечению вывоза наличных долларов.Напомним, что ранее при вывозе 10 тысяч долларов достаточно было задекларировать эту сумму при выезде. В Кыргызстане последние месяцы ощущается дефицит наличных долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, экономика, кыргызстан
Кыргызстан ввел ограничения на вывоз валюты из страны
07:32 17.01.2023 (обновлено: 08:02 17.01.2023)
Пограничникам и таможенникам поручено принять меры по пресечению вывоза наличных долларов
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik.
Установлены лимит на вывоз из Кыргызстана наличных долларов, сообщает пресс-служба кабмина, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
Соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров. Цели: обеспечение финансово-экономической безопасности, стабилизация ситуации на внутреннем валютном рынке, защита национальных интересов Кыргызстана.
вывозить нерезидентам и иностранным гражданам более 5 тысяч долларов в наличном виде;
вывозить резидентам и гражданам Кыргызстана более 10 тысяч долларов наличными.
Отмечено, что при вывозе резидентами и гражданами Кыргызстане более 10 тысяч долларов за излишек взимаются 10 процентов от суммы, превышающей лимит.
Пограничникам и таможенникам поручено принять меры по пресечению вывоза наличных долларов.
Напомним, что ранее при вывозе 10 тысяч долларов достаточно было задекларировать эту сумму при выезде. В Кыргызстане последние месяцы ощущается дефицит наличных долларов.