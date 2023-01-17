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Кыргызстан ввел ограничения на вывоз валюты из страны
Кыргызстан ввел ограничения на вывоз валюты из страны
Пограничникам и таможенникам поручено принять меры по пресечению вывоза наличных долларов 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T07:32+0400
2023-01-17T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Установлены лимит на вывоз из Кыргызстана наличных долларов, сообщает пресс-служба кабмина, сообщает Sputnik Кыргызстан.Соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров. Цели: обеспечение финансово-экономической безопасности, стабилизация ситуации на внутреннем валютном рынке, защита национальных интересов Кыргызстана.Временно нельзя:Отмечено, что при вывозе резидентами и гражданами Кыргызстане более 10 тысяч долларов за излишек взимаются 10 процентов от суммы, превышающей лимит.Пограничникам и таможенникам поручено принять меры по пресечению вывоза наличных долларов.Напомним, что ранее при вывозе 10 тысяч долларов достаточно было задекларировать эту сумму при выезде. В Кыргызстане последние месяцы ощущается дефицит наличных долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, новости, экономика, кыргызстан
в мире, новости, экономика, кыргызстан

Кыргызстан ввел ограничения на вывоз валюты из страны

07:32 17.01.2023 (обновлено: 08:02 17.01.2023)
© photo: Sputnik / Tabyldy KadyrbekovКонтрольно-пропускной пункт "Ак-Жол" на границе Киргизии и Казахстана
Контрольно-пропускной пункт Ак-Жол на границе Киргизии и Казахстана - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2023
© photo: Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
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Пограничникам и таможенникам поручено принять меры по пресечению вывоза наличных долларов
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Установлены лимит на вывоз из Кыргызстана наличных долларов, сообщает пресс-служба кабмина, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров. Цели: обеспечение финансово-экономической безопасности, стабилизация ситуации на внутреннем валютном рынке, защита национальных интересов Кыргызстана.
Временно нельзя:
вывозить нерезидентам и иностранным гражданам более 5 тысяч долларов в наличном виде;
вывозить резидентам и гражданам Кыргызстана более 10 тысяч долларов наличными.
Отмечено, что при вывозе резидентами и гражданами Кыргызстане более 10 тысяч долларов за излишек взимаются 10 процентов от суммы, превышающей лимит.
Пограничникам и таможенникам поручено принять меры по пресечению вывоза наличных долларов.
Напомним, что ранее при вывозе 10 тысяч долларов достаточно было задекларировать эту сумму при выезде. В Кыргызстане последние месяцы ощущается дефицит наличных долларов.
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